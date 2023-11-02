Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 2 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 ноября.
DeepState
По состоянию на четверг, 2 ноября, на Купянском направлении из-за преимущества в количестве оккупанты имели частичные успехи южнее Масютовки. Продолжаются столкновения у Первомайского и Орлянки.
У Новокалинового на Авдеевском направлении враг имел частичный успех. Противник налаживает логистику, превращая Красногоровку в важный опорный пункт. На южном фасе оккупанты давят близ Опросного и Водяного, но ВСУ успешно отбивают эти атаки.
Силы обороны преуспевают у Роботино на Запорожском направлении, где украинские военные заняли одну из высот.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на 02.11.2023 провели 43 боевых столкновения с российскими оккупантами поблизости:
- Синьковки, Ивановки Харьковской области на Купянском направлении и Стельмаховки Луганской области на Сватовском направлении,
- Клещиевки, Андреевки и Пивденного Донецкой области на Бахмутском направлении, Северного и Первомайского на Авдеевском направлении,
- Марьинки на Марьинском направлении и Старомайорского на Бердянском Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 2 ноября, на Купянском и Сватовском направлениях ВСУ отразили 10 российских атак вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска), Ивановки (21 км юго-восточнее) от Купянска), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и Надии (14 км юго-западнее Сватового).
В свою очередь оккупанты незначительно продвинулись восточнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).
Украинские военные по состоянию на четверг, 2 ноября, наступали западнее и юго-западнее Донецка и, как свидетельствуют карты ISW, подтвердили наступление. Так, ВСУ продвинулись к югу от Новомихайловки.
Украинские защитники продолжили наступать на Запорожском направлении и, по данным российского военкора, продвинулись от Щербаков (18 км к западу от Орехова) до Мирного (16 км к юго-западу от Орехова) и добились успехов к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 2 ноября 2023 года.
За сутки между украинскими военными и российскими оккупантами произошло 57 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили все атаки врага на таких направлениях передовой:
- на Купянском — 10 атак в районе Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
- на Бахмутском — 5 атак возле Хромового, Клещеевки и Андреевки. В частности, враг безуспешно вел штурмовые действия вблизи Пивденного Донецкой области;
- на Авдеевском — 7 атак врага возле Северного и Первомайского Донецкой области. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку;
- на Марьинском — более 20 атак в районе Марьинки Донецкой области;
- на Шахтерском — вблизи Старомайорского Донецкой области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.
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