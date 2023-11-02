Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 2 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 ноября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на четверг, 2 ноября, на Купянском направлении из-за преимущества в количестве оккупанты имели частичные успехи южнее Масютовки. Продолжаются столкновения у Первомайского и Орлянки.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

У Новокалинового на Авдеевском направлении враг имел частичный успех. Противник налаживает логистику, превращая Красногоровку в важный опорный пункт. На южном фасе оккупанты давят близ Опросного и Водяного, но ВСУ успешно отбивают эти атаки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Силы обороны преуспевают у Роботино на Запорожском направлении, где украинские военные заняли одну из высот.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 02.11.2023 провели 43 боевых столкновения с российскими оккупантами поблизости:

Синьковки, Ивановки Харьковской области на Купянском направлении и Стельмаховки Луганской области на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Клещиевки, Андреевки и Пивденного Донецкой области на Бахмутском направлении, Северного и Первомайского на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении и Старомайорского на Бердянском Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 2 ноября, на Купянском и Сватовском направлениях ВСУ отразили 10 российских атак вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска), Ивановки (21 км юго-восточнее) от Купянска), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и Надии (14 км юго-западнее Сватового).

В свою очередь оккупанты незначительно продвинулись восточнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на четверг, 2 ноября, наступали западнее и юго-западнее Донецка и, как свидетельствуют карты ISW, подтвердили наступление. Так, ВСУ продвинулись к югу от Новомихайловки.

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские защитники продолжили наступать на Запорожском направлении и, по данным российского военкора, продвинулись от Щербаков (18 км к западу от Орехова) до Мирного (16 км к юго-западу от Орехова) и добились успехов к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 2 ноября 2023 года.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки между украинскими военными и российскими оккупантами произошло 57 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили все атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — 10 атак в районе Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

— 10 атак в районе Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области; на Бахмутском — 5 атак возле Хромового, Клещеевки и Андреевки. В частности, враг безуспешно вел штурмовые действия вблизи Пивденного Донецкой области;

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 7 атак врага возле Северного и Первомайского Донецкой области. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку;

— 7 атак врага возле Северного и Первомайского Донецкой области. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку; на Марьинском — более 20 атак в районе Марьинки Донецкой области;

— более 20 атак в районе Марьинки Донецкой области; на Шахтерском — вблизи Старомайорского Донецкой области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.