Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 06.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 листопада.

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DeepState

ЗСУ міцно стоять на обороні України від Росії, штурмують позиції ворога та ведуть пекельні бойові дії. Станом на понеділок, 6 листопада, російські окупанти продовжують тиснути біля Степового на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Також російські військові проводять щоденні штурми в районі Водяного-Опитного, щоб ближче підійти до Сєверного та Тоненького та розпочати штурми за самі села.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 6 листопада, провели 44 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки, північно-східних Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку,

Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, Хромового та Південного на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, Сєверного, Первомайського на Авдіївському напрямку,

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

північний захід Вербового, Роботиного, північ до Нестерянки, П'ятихатки на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 06.11.2023 українські військові відбили понад 10 російських атак на Бахмутському напрямку біля Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута), Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), Кліщіївки, Андріївки та Південного (21 км на південний захід від Бахмута).

Однак російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції і нещодавно досягли незначних успіхів на захід від ділянки залізничної колії поблизу Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Станом на сьогодні, 6 листопада, ЗСУ продовжили наступальні дії на Запорізькому напрямку та досягли успіхів на північний захід від Вербового.

Також українські військові відбили атаки ворога на північний захід від Вербового, поблизу Роботиного, на північ від Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного) та поблизу П’ятихаток (25 км на північний захід від Роботиного).

Однак росіяни все ж незначно просунулись до лінії окопів на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські бійці станом на понеділок, 6 листопада, продовжували діяти на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів. Так, за картами ISW, станом на 06.11.2023 ЗСУ незначно просунулися біля Підстепного (12 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 6 листопада 2023 року.

Український військовий б'є ворога на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ЗСУ провели 53 бойових зіткнень з російськими окупантами. Так, українські військові успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — близько 10 атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;

— близько 10 атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки; на Бахмутському — 10 атак біля Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, Хромового та Південного;

Український захисник на передовій шукає міни. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — близько 10 атак в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського;

— близько 10 атак в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського; на Мар’їнському — понад 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки;

— понад 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки; на Запорізькому — окупанти вели безуспішні штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області.

Українські військові прицілюються. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що українські сили нещодавно просунулися поблизу Бахмута. Також в ISW розповіли, де ЗСУ продовжили наступальні операції станом на 2 листопада.