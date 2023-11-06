Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какие успехи у ВСУ сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 ноября.
DeepState
ВСУ крепко стоят на обороне Украины от России, штурмуют позиции врага и ведут адские боевые действия. По состоянию на понедельник, 6 ноября, российские оккупанты продолжают давить у Степного на Авдеевском направлении.
Также российские военные проводят ежедневные штурмы в районе Водяного-Опытного, чтобы ближе подойти к Северному и Тоненькому и начать штурмы за села.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на сегодня, 6 ноября, провели 44 боевых столкновения с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении,
- Клещеевки, Андреевки, Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении,
- Авдеевки, Северного, Первомайского на Авдеевском направлении,
- Марьинки на Марьинском направлении,
- северо-западнее Вербового, Роботино, север до Нестерянки, Пятихатки на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 06.11.2023 украинские военные отразили более 10 российских атак на Бахмутском направлении возле Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута), Хромового (непосредственно к западу от Бахмута), Клещеевки, Андреевки и Южного (21 км юго-западнее Бахмута).
Однако российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции и недавно достигли незначительных успехов к западу от участка железнодорожного пути вблизи Клещеевки.
По состоянию на сегодня, 6 ноября, ВСУ продолжили наступательные действия на Запорожском направлении и преуспели к северо-западу от Вербового.
Также украинские военные отбили атаки врага к северо-западу от Вербового, вблизи Роботино, к северу от Нестерянки (10 км к северо-западу от Роботино) и близ Пятихаток (25 км к северо-западу от Роботино).
Однако россияне все же незначительно продвинулись к линии окопов к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино).
Украинские бойцы по состоянию на понедельник, 6 ноября, продолжали действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов. Так, по картам ISW, по состоянию на 06.11.2023 ВСУ незначительно продвинулись возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6 ноября 2023 года.
За сутки ВСУ провели 53 боевых столкновений с российскими оккупантами. Так, украинские военные успешно отбили атаки врага на таких направлениях передовой:
- на Купянском — около 10 атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки;
- на Бахмутском — 10 атак возле Клещеевки, Андреевки, Богдановки, Хромового и Южного;
- на Авдеевском — около 10 атак в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского;
- на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;
- на Запорожском — оккупанты вели безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.
Напомним, что украинские силы недавно продвинулись вблизи Бахмута. Также в ISW рассказали, где ВСУ продлили наступательные операции по состоянию на 2 ноября.
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