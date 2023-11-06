Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 ноября.

Читайте также:

DeepState

ВСУ крепко стоят на обороне Украины от России, штурмуют позиции врага и ведут адские боевые действия. По состоянию на понедельник, 6 ноября, российские оккупанты продолжают давить у Степного на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Также российские военные проводят ежедневные штурмы в районе Водяного-Опытного, чтобы ближе подойти к Северному и Тоненькому и начать штурмы за села.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 6 ноября, провели 44 боевых столкновения с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении,

Клещеевки, Андреевки, Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, Северного, Первомайского на Авдеевском направлении,

Марьинки на Марьинском направлении,

северо-западнее Вербового, Роботино, север до Нестерянки, Пятихатки на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 06.11.2023 украинские военные отразили более 10 российских атак на Бахмутском направлении возле Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута), Хромового (непосредственно к западу от Бахмута), Клещеевки, Андреевки и Южного (21 км юго-западнее Бахмута).

Однако российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции и недавно достигли незначительных успехов к западу от участка железнодорожного пути вблизи Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на сегодня, 6 ноября, ВСУ продолжили наступательные действия на Запорожском направлении и преуспели к северо-западу от Вербового.

Также украинские военные отбили атаки врага к северо-западу от Вербового, вблизи Роботино, к северу от Нестерянки (10 км к северо-западу от Роботино) и близ Пятихаток (25 км к северо-западу от Роботино).

Однако россияне все же незначительно продвинулись к линии окопов к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские бойцы по состоянию на понедельник, 6 ноября, продолжали действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов. Так, по картам ISW, по состоянию на 06.11.2023 ВСУ незначительно продвинулись возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6 ноября 2023 года.

Украинский военный бьет врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки ВСУ провели 53 боевых столкновений с российскими оккупантами. Так, украинские военные успешно отбили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — около 10 атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки;

— около 10 атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки; на Бахмутском — 10 атак возле Клещеевки, Андреевки, Богдановки, Хромового и Южного;

Украинский защитник на передовой ищет мины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — около 10 атак в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского;

— около 10 атак в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского; на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;

— более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки; на Запорожском — оккупанты вели безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области.

Украинские военные прицеливаются. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.

Напомним, что украинские силы недавно продвинулись вблизи Бахмута. Также в ISW рассказали, где ВСУ продлили наступательные операции по состоянию на 2 ноября.