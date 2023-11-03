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Сили оборони просунулися біля Бахмута, — ISW

3 листопада 2023 07:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони просунулися біля Бахмута, — ISW
ЗСУ стріляють з артилерійської системи. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські сили нещодавно просунулися поблизу Бахмута. Також вони продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 2 листопада.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Так, геолокаційні дані, опубліковані 1 листопада, вказують на те, що українські війська просунулися далі на північний схід від залізничної лінії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках", — зазначили в Інституті.

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Карта бойовий дій. Фото: ISW

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські військові успішно знищили російський броньований штурмовик Су-25. При цьому противник завдав 14 повітряних ударів у цьому районі, було 30 бойових зіткнень і близько 959 артобстрілів.

Крім того, українські військові вперше в історії прямим ударом HIMMARS знищили російський БпЛА ZALA. Безпілотник використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.

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