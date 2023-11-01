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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — який стан фронту сьогодні

1 листопада 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 01.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 листопада.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти ворогу та вести активні бойові дії станом на середу, 1 листопада. 

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак.

Карта бойових дій на 1 листопада
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Карта бойових дій на 1 листопада
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій на 1 листопада
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 1 листопада, на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області.

Карта бойових дій станом на 1 листопада
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак.

Карта бойових дій станом на 1 листопада
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 01.11.2023  українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, але 31 жовтня не робили жодних підтверджених наступів. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій станом на 1 листопада
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжили наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Геолокаційні кадрипоказують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Авдіївки.

Карта бойових дій станом на 1 листопада
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Карта бойових дій станом на 1 листопада
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 листопада 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 листопада 2023 року ще нема. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір 31 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 31 жовтня
Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 31 жовтня. Фото: скриншот

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Сапери заміновують територію
Сапери заміновують територію. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Бійці ЗСУ на навчанні
Бійці ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Іванівка, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.

Нагадаємо, армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти. 

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