Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 ноября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на среду, 1 ноября.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Здесь наши воины отразили более 10 атак.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 1 ноября, на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили около 20 атак.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 01.11.2023 украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, но 31 октября не предпринимали никаких подтвержденных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к юго-западу от Авдеевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 ноября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 1 ноября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. Пока же ситуация на фронте по состоянию на вечер 31 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 31 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Саперы минируют территорию. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Ивановка, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львове Херсонской области.

Напомним, армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения Шторм-Z, которые состоят преимущественно из пленных новобранцев в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.