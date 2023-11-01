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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня

1 ноября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 ноября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на среду, 1 ноября.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Здесь наши воины отразили более 10 атак.

Карта боевых действий на 1 ноября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Карта боевых действий на 1 ноября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 1 ноября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 1 ноября, на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 1 ноября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили около 20 атак.

Карта боевых действий по состоянию на 1 ноября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 01.11.2023 украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, но 31 октября не предпринимали никаких подтвержденных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий по состоянию на 1 ноября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к юго-западу от Авдеевки.

Карта боевых действий по состоянию на 1 ноября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий по состоянию на 1 ноября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 ноября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 1 ноября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. Пока же ситуация на фронте по состоянию на вечер 31 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 31 октября
Отчет Генштаба ВСУ на вечер 31 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Саперы заминируют территорию
Саперы минируют территорию. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Бойцы ВСУ на учебе
Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Ивановка, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львове Херсонской области.

Напомним, армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения Шторм-Z, которые состоят преимущественно из пленных новобранцев в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.

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