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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 1 липня

1 липня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн карти бойових дій в Україні на 1 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 1 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку ворог продовжує локальні наступальні дії у Серебрянському лісництві.

На Бахмутському — Сили Оборони мають частковий успіх біля каналу СД-Д, а силами 225 батальйону ТрО було зачищено східні околиці висоти 224.0, що біля Оріхово-Василівки. Уточнено район Берхівського водосховища.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Окупанти продовжують атакувати по лінії Красногорівка — Крута Балка на Авдіївському напрямку. Інформація про звільнення Веселого не підтверджується.

На Бердянському напрямку тривають бої по лінії північніше населених пунктів Степове — Приютне — Старомайорське.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного, ЗСУ мають частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Запорізькому напрямку Сили оборони України досягли часткового успіху на ділянках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате, Привілля — Залізнянське.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 31 бойове зіткнення з російськими військами поблизу Роздолівки та Білогорівки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські війська продовжували вести бойові дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. ЗСУ відбили російські атаки на Новоселівському напрямку, поблизу Білогорівки та Роздолівки.

Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Українські сили продовжували контратаку та досягли певних успіхів у районі Бахмута. Так, ЗСУ досягли часткового успіху на лінії Привілля — Залізнянське та закріпили нові позиції. Російські військкори стверджували, що українські сили продовжували атакувати на північ від Бахмута поблизу Ягідного, Берхівки, Дубово-Василівки; на захід від Бахмута в районі Іванівського; на південний захід від Бахмута поблизу Північного, Озарянівки, Курдюмівки та Кліщіївки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок
Інфографіка: ISW

Українські та російські сили продовжували бойові дії на лінії Авдіївка — Донецьк, де українські сили просунулися на північ від Авдіївки, на захід від Новобахмутівки та в Красногорівку.

Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Так, ЗСУ досягли невизначеного часткового успіху на рубежі Левадне — Приютне та зміцнилися на досягнутих ділянках лінії.

Українські бійці продовжили наступальні дії на заході Запорізької області. Вони досягли часткового успіху на лінії Мала Токмачка — Очеретувате та закріпилися на новодосягнутих рубежах.

Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є щодня.

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