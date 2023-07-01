Онлайн карти бойових дій в Україні на 1 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 1 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку ворог продовжує локальні наступальні дії у Серебрянському лісництві.

На Бахмутському — Сили Оборони мають частковий успіх біля каналу СД-Д, а силами 225 батальйону ТрО було зачищено східні околиці висоти 224.0, що біля Оріхово-Василівки. Уточнено район Берхівського водосховища.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Окупанти продовжують атакувати по лінії Красногорівка — Крута Балка на Авдіївському напрямку. Інформація про звільнення Веселого не підтверджується.

На Бердянському напрямку тривають бої по лінії північніше населених пунктів Степове — Приютне — Старомайорське.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного, ЗСУ мають частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Запорізькому напрямку Сили оборони України досягли часткового успіху на ділянках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате, Привілля — Залізнянське.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 31 бойове зіткнення з російськими військами поблизу Роздолівки та Білогорівки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські війська продовжували вести бойові дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. ЗСУ відбили російські атаки на Новоселівському напрямку, поблизу Білогорівки та Роздолівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські сили продовжували контратаку та досягли певних успіхів у районі Бахмута. Так, ЗСУ досягли часткового успіху на лінії Привілля — Залізнянське та закріпили нові позиції. Російські військкори стверджували, що українські сили продовжували атакувати на північ від Бахмута поблизу Ягідного, Берхівки, Дубово-Василівки; на захід від Бахмута в районі Іванівського; на південний захід від Бахмута поблизу Північного, Озарянівки, Курдюмівки та Кліщіївки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські та російські сили продовжували бойові дії на лінії Авдіївка — Донецьк, де українські сили просунулися на північ від Авдіївки, на захід від Новобахмутівки та в Красногорівку.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Так, ЗСУ досягли невизначеного часткового успіху на рубежі Левадне — Приютне та зміцнилися на досягнутих ділянках лінії.

Українські бійці продовжили наступальні дії на заході Запорізької області. Вони досягли часткового успіху на лінії Мала Токмачка — Очеретувате та закріпилися на новодосягнутих рубежах.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є щодня.