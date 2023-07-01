Онлайн карты боевых действий в Украине на 1 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 июля.

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DeepState

В Сватовском направлении враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

На Бахмутском — Силы Обороны имеют частичный успех у канала СД-Д, а силами 225 батальона ТРО были зачищены восточные окраины высоты 224.0, что возле Орехово-Василовки. Уточнен район Берховского водохранилища.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском направлении. Информация об освобождении Веселого не подтверждается.

На Бердянском направлении продолжаются бои по линии севернее населенных пунктов Степное — Приютное — Старомайорское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного, ВСУ имеют частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Запорожском направлении Силы обороны Украины достигли частичного успеха на участках Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретоватое, Привилегия — Железнянское.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 31 боевое столкновение с российскими войсками вблизи Роздоловки и Белогоровки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжали вести боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная. ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, вблизи Белогоровки и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские силы продолжали контратаку и достигли определенных успехов в районе Бахмута. Так, ВСУ добились частичного успеха на линии Приволье — Железнянское и закрепили новые позиции. Российские военкоры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Бахмута вблизи Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк, где украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Так, ВСУ добились неопределенного частичного успеха на рубеже Левадное — Приютное и укрепились на достигнутых участках линии.

Украинские бойцы продолжили наступательные действия на западе Запорожской области. Они добились частичного успеха на линии Малая Токмачка — Очеретоватое и закрепились на вновь достигнутых рубежах.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.