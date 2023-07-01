Онлайн карты боевых действий в Украине на 1 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 1 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 июля.
DeepState
В Сватовском направлении враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве.
На Бахмутском — Силы Обороны имеют частичный успех у канала СД-Д, а силами 225 батальона ТРО были зачищены восточные окраины высоты 224.0, что возле Орехово-Василовки. Уточнен район Берховского водохранилища.
Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском направлении. Информация об освобождении Веселого не подтверждается.
На Бердянском направлении продолжаются бои по линии севернее населенных пунктов Степное — Приютное — Старомайорское.
На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного, ВСУ имеют частичный успех.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Запорожском направлении Силы обороны Украины достигли частичного успеха на участках Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретоватое, Привилегия — Железнянское.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 31 боевое столкновение с российскими войсками вблизи Роздоловки и Белогоровки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжали вести боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная. ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, вблизи Белогоровки и Раздолевки.
Украинские силы продолжали контратаку и достигли определенных успехов в районе Бахмута. Так, ВСУ добились частичного успеха на линии Приволье — Железнянское и закрепили новые позиции. Российские военкоры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Бахмута вблизи Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки.
Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк, где украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Так, ВСУ добились неопределенного частичного успеха на рубеже Левадное — Приютное и укрепились на достигнутых участках линии.
Украинские бойцы продолжили наступательные действия на западе Запорожской области. Они добились частичного успеха на линии Малая Токмачка — Очеретоватое и закрепились на вновь достигнутых рубежах.
Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.