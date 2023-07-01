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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 1 июля

1 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 1 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 июля.

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DeepState

В Сватовском направлении враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

На Бахмутском — Силы Обороны имеют частичный успех у канала СД-Д, а силами 225 батальона ТРО были зачищены восточные окраины высоты 224.0, что возле Орехово-Василовки. Уточнен район Берховского водохранилища.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском направлении. Информация об освобождении Веселого не подтверждается.

На Бердянском направлении продолжаются бои по линии севернее населенных пунктов Степное — Приютное — Старомайорское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного, ВСУ имеют частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Запорожском направлении Силы обороны Украины достигли частичного успеха на участках Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретоватое, Привилегия — Железнянское.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 31 боевое столкновение с российскими войсками вблизи Роздоловки и Белогоровки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжали вести боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная. ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, вблизи Белогоровки и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Украинские силы продолжали контратаку и достигли определенных успехов в районе Бахмута. Так, ВСУ добились частичного успеха на линии Приволье — Железнянское и закрепили новые позиции. Российские военкоры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Бахмута вблизи Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк, где украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Так, ВСУ добились неопределенного частичного успеха на рубеже Левадное — Приютное и укрепились на достигнутых участках линии.

Украинские бойцы продолжили наступательные действия на западе Запорожской области. Они добились частичного успеха на линии Малая Токмачка — Очеретоватое и закрепились на вновь достигнутых рубежах.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.

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