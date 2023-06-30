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Залужний розповів, що його найбільше дратує під час контрнаступу ЗСУ

30 червня 2023 13:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Залужний розповів, що його найбільше дратує під час контрнаступу ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: “Голос України”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є кожного дня.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Washington Post.

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Що дратує Залужного

За словами Валерія Залужного, найбільше під час контрнаступу ЗСУ, який триває на півдні і сході, дратують коментарі про те, що просування української армії відбувається повільніше, ніж хотілося б.

"Це не шоу, яке дивиться весь світ і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається нам кров’ю", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Щоденний прогрес

При цьому Залужний підкреслив, що Сили оборони України кожного дня просуваються уперед.

"Війська щодня досягають певної позиції — навіть якщо це лише 500 метрів", — наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю Валерій Залужний заявив, що українську армію, яка продовжує контрнаступ, не зупинять чутки про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Україна не планує здаватися через ядерний шантаж з боку країни-агресора.

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