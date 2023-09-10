Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 вересня.

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DeepState

Станом на неділю, 10 вересня, оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. Авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 10 вересня, на Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 10.09.23, українські сили підтвердили просування в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та здійснили наступ на південь від Бахмута.

Українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута. Речник Генерального штабу України та Східної групи військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невідомого успіху на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні операції в західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північний схід і схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) і на південь.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 10 вересня 2023 року: протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнення.

Ворог завдав:

2 ракетних,

40 авіаційних ударів,

здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

Бійці ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Бійці ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Форуму Ялтинської європейської стратегії. За його словами, для багатьох людей у світі зараз Україна є особистим моральним вибором.

За його словами, для багатьох людей у світі Україна є символом стандарту свободи. Зеленський зауважив, що коли йдеться про нашу державу, говориться про величезний моральний простір, який є ширшим, ніж вся територія України.