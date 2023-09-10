Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 10 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 сентября.
DeepState
По состоянию на воскресенье, 10 сентября, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области.
На Лиманском направлении наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. Авиационные удары получили Белогоровка Луганской области, Спорное, Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 10 сентября, на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодняшний день, 10.09.23, украинские силы подтвердили продвижение в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и осуществили наступление к югу от Бахмута.
Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группы войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились успеха к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Украинские войска вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).
Украинские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) и к югу.
Оперативная ситуация в Украине на 10 сентября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ на 10 сентября 2023 года: за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Враг нанес:
- 2 ракетных,
- 40 авиационных ударов,
- совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жестокие бои в районе Клищиевки.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Форума Ялтинской европейской стратегии. По его словам, для многих людей в мире сейчас Украина является личным нравственным выбором.
По его словам, для многих людей в мире Украина является символом стандарта свободы. Зеленский отметил, что когда речь идет о нашем государстве, говорится об огромном моральном пространстве, которое шире, чем вся территория Украины.