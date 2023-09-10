Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 10 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 сентября.

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DeepState

По состоянию на воскресенье, 10 сентября, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. Авиационные удары получили Белогоровка Луганской области, Спорное, Веселое Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 10 сентября, на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодняшний день, 10.09.23, украинские силы подтвердили продвижение в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и осуществили наступление к югу от Бахмута.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группы войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились успеха к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) и к югу.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 10 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ на 10 сентября 2023 года: за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Враг нанес:

2 ракетных,

40 авиационных ударов,

совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жестокие бои в районе Клищиевки.

Бойцы ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Бойцы ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Форума Ялтинской европейской стратегии. По его словам, для многих людей в мире сейчас Украина является личным нравственным выбором.

По его словам, для многих людей в мире Украина является символом стандарта свободы. Зеленский отметил, что когда речь идет о нашем государстве, говорится об огромном моральном пространстве, которое шире, чем вся территория Украины.