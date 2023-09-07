Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 7 вересня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 вересня.
DeepState
Станом на 07.09.2023 тривають активні бойові дії на Сватівському, Бахмутському, Бердянському та Запорізькому напрямках.
На Сватівському — уточнено лінію зіткнення в Серебрянському лісництві. Біля Новоєгорівки триває головна битва за висоту 190.8.
На Бахмутському — триває витіснення ворога в Кліщіївці. Південніше селища ситуація важка, оскільки ворог продовжує стояти, опираючись на оборону вздовж залізничного полотна.
На Бердянському — розпочалися бойові зіткнення в районі Новодонецьке-Новомайорське.
На Запорізькому — Сили Оборони намагаються розширити клин біля Роботиного, завдаючи удару в бік Вербового та Новопрокопівки. Ворог з усіх сил намагається утримати 163-ті висоти.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські війська станом на сьогодні, 7 вересня, ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 28 бойових зіткнень з окупантами поблизу:
- Новоселівського та Новоєгорівки Луганської області на Сватівському напрямку;
- Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області на Бахмутському напрямку;
- Мар'їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку;
- Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на четвер, 7 вересня, за даними Генштабу, ЗСУ досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута.
Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська поступово відвойовують позиції в цьому районі Бахмута.
Також російський військкор нещодавно заявив, що українські бійці просунулися в Кліщіївці (6 км на південний захід від Бахмута) протягом останніх трьох днів і що ЗСУ наразі контролюють половину населеного пункту.
Українські сили вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка — Донецьк і станом на сьогодні, 7 вересня, просунулися на схід від Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).
ЗСУ станом на 07.09.2023 продовжують досягати успіхів у західній Запорізькій області. Так, українські захисники просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового (приблизно 20 км на південний схід від Оріхова).
Оперативна ситуація в Україні станом на 7 вересня 2023 року
Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 7 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 06.09.2023:
Упродовж доби російські окупанти завдали десять ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з РСЗВ.
"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень", — розповідають у вечірньому зведенні Генштабу.
Так, українські захисники відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку, біля Оріхово-Василівки Донецької області на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки на Авдіївському напрямку. ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку.
Також ворог не перестає обстрілювати українські території, завдаючи артилерійських, мінометних та авіаційних ударів.
Своєю чергою ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах та їхній техніці, а також по ЗРК противника.
"Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — підсумували в Генштабі.
Нагадаємо, що спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов уточнив, що наразі інформацію про хід операції тримають у секреті.