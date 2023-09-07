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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 7 вересня

7 вересня 2023 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 вересня.

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DeepState

Станом на 07.09.2023 тривають активні бойові дії на Сватівському, Бахмутському, Бердянському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському — уточнено лінію зіткнення в Серебрянському лісництві. Біля Новоєгорівки триває головна битва за висоту 190.8.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському — триває витіснення ворога в Кліщіївці. Південніше селища ситуація важка, оскільки ворог продовжує стояти, опираючись на оборону вздовж залізничного полотна.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському — розпочалися бойові зіткнення в районі Новодонецьке-Новомайорське.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому — Сили Оборони намагаються розширити клин біля Роботиного, завдаючи удару в бік Вербового та Новопрокопівки. Ворог з усіх сил намагається утримати 163-ті висоти.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська станом на сьогодні, 7 вересня, ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 28 бойових зіткнень з окупантами поблизу:

  • Новоселівського та Новоєгорівки Луганської області на Сватівському напрямку;
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області на Бахмутському напрямку;
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку;
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на четвер, 7 вересня, за даними Генштабу, ЗСУ досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута. 

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська поступово відвойовують позиції в цьому районі Бахмута. 

Також російський військкор нещодавно заявив, що українські бійці просунулися в Кліщіївці (6 км на південний захід від Бахмута) протягом останніх трьох днів і що ЗСУ наразі контролюють половину населеного пункту.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські сили вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка — Донецьк і станом на сьогодні, 7 вересня, просунулися на схід від Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW
Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ станом на 07.09.2023 продовжують досягати успіхів у західній Запорізькій області. Так, українські захисники просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового (приблизно 20 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 7 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 06.09.2023:

Упродовж доби російські окупанти завдали десять ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з РСЗВ.

Український захисник їде на бойове завдання
Український захисник їде на бойове завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень", — розповідають у вечірньому зведенні Генштабу.

Так, українські захисники відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку, біля Оріхово-Василівки Донецької області на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки на Авдіївському напрямку. ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Також ворог не перестає обстрілювати українські території, завдаючи артилерійських, мінометних та авіаційних ударів.

Український військовий зі зброєю
Український військовий зі зброєю. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах та їхній техніці, а також по ЗРК противника.

"Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — підсумували в Генштабі.

Український захисник цілиться по позиціях ворога
Український захисник цілиться по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов уточнив, що наразі інформацію про хід операції тримають у секреті.

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