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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 13 липня

13 липня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 13 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку окупанти анонсували наступ на Лиман. Останній тиждень їх артилерія була особливо активна. Йдуть бої біля Діброви та в Серебрянському лісництві — ворог ставить на меті заволодіти останнім та закріпитися на східному березі р. Жеребець.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на підступах до Кліщіївки та біля каналу СД-Д.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські сили просунулися на північ і південь від Бахмута, мають частковий успіх на напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися далі на схід від Котлярівки.

Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута. Так, українські захисники досягли часткового успіху на напрямках Біла Гора — Андріївка і Біла Гора — Курдюмівка.

Російський військкор стверджував, що українські сили закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки і майже вийшли на трасу Е40 Бахмут — Слов’янськ.

Карта боїв, Бахмутський напрямок
Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями й досягли успіхів у цьому районі та просунулися вздовж лінії фронту. 

ЗСУ продовжили обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на мелітопольському напрямку.

Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українські військовослужбовці 53-ої бригади імені Володимира Мономаха зупинили спробу прориву російських військ на Донеччині. Під час цієї операції було знищено дев’ять БМП окупаційних сил.

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