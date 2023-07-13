Онлайн-карти бойових дій в Україні на 13 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 13 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 липня.
DeepState
На Сватівському напрямку окупанти анонсували наступ на Лиман. Останній тиждень їх артилерія була особливо активна. Йдуть бої біля Діброви та в Серебрянському лісництві — ворог ставить на меті заволодіти останнім та закріпитися на східному березі р. Жеребець.
На Бахмутському напрямку тривають бої на підступах до Кліщіївки та біля каналу СД-Д.
На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські сили просунулися на північ і південь від Бахмута, мають частковий успіх на напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися далі на схід від Котлярівки.
ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута. Так, українські захисники досягли часткового успіху на напрямках Біла Гора — Андріївка і Біла Гора — Курдюмівка.
Російський військкор стверджував, що українські сили закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки і майже вийшли на трасу Е40 Бахмут — Слов’янськ.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями й досягли успіхів у цьому районі та просунулися вздовж лінії фронту.
ЗСУ продовжили обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, що українські військовослужбовці 53-ої бригади імені Володимира Мономаха зупинили спробу прориву російських військ на Донеччині. Під час цієї операції було знищено дев’ять БМП окупаційних сил.