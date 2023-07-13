Онлайн-карти бойових дій в Україні на 13 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку окупанти анонсували наступ на Лиман. Останній тиждень їх артилерія була особливо активна. Йдуть бої біля Діброви та в Серебрянському лісництві — ворог ставить на меті заволодіти останнім та закріпитися на східному березі р. Жеребець.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на підступах до Кліщіївки та біля каналу СД-Д.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські сили просунулися на північ і південь від Бахмута, мають частковий успіх на напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися далі на схід від Котлярівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута. Так, українські захисники досягли часткового успіху на напрямках Біла Гора — Андріївка і Біла Гора — Курдюмівка.

Російський військкор стверджував, що українські сили закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки і майже вийшли на трасу Е40 Бахмут — Слов’янськ.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями й досягли успіхів у цьому районі та просунулися вздовж лінії фронту.

ЗСУ продовжили обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на мелітопольському напрямку.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українські військовослужбовці 53-ої бригади імені Володимира Мономаха зупинили спробу прориву російських військ на Донеччині. Під час цієї операції було знищено дев’ять БМП окупаційних сил.