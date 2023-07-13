Онлайн-карты боевых действий в Украине на 13 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 13 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупанты анонсировали наступление на Лиман. За неделю их артиллерия была особенно активна. Идут бои возле Дибровы и в Серебрянском лесничестве — враг ставит целью завладеть последним и закрепиться на восточном берегу Жеребца.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах к Клещеевке и у канала СД-Д.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои северо-восточнее Роботиного, уточнены ЛБЗ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские силы продвинулись к северу и югу от Бахмута, имеют частичный успех в направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись дальше к востоку от Котляровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

ВСУ продлили контрнаступательные действия в районе Бахмута. Так, украинские защитники добились частичного успеха на направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка.

Российский военкор утверждал, что украинские силы закрепились на высоте восточнее Орехово-Василовки и почти вышли на трассу Е40 Бахмут — Славянск.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов в этом районе — продвинулись вдоль линии фронта.

ВСУ продолжили ограниченные механизированные штурмовые действия на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продлили наступательные действия на мелитопольском направлении.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военнослужащие 53-й бригады имени Владимира Мономаха пресекли попытку прорыва российских войск в Донецкой области. В ходе этой операции было уничтожено девять БМП оккупационных сил.