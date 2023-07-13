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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 13 июля

13 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 13 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 13 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупанты анонсировали наступление на Лиман. За неделю их артиллерия была особенно активна. Идут бои возле Дибровы и в Серебрянском лесничестве — враг ставит целью завладеть последним и закрепиться на восточном берегу Жеребца.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах к Клещеевке и у канала СД-Д.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои северо-восточнее Роботиного, уточнены ЛБЗ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские силы продвинулись к северу и югу от Бахмута, имеют частичный успех в направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись дальше к востоку от Котляровки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

ВСУ продлили контрнаступательные действия в районе Бахмута. Так, украинские защитники добились частичного успеха на направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка.

Российский военкор утверждал, что украинские силы закрепились на высоте восточнее Орехово-Василовки и почти вышли на трассу Е40 Бахмут — Славянск.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов в этом районе — продвинулись вдоль линии фронта.

ВСУ продолжили ограниченные механизированные штурмовые действия на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продлили наступательные действия на мелитопольском направлении.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военнослужащие 53-й бригады имени Владимира Мономаха пресекли попытку прорыва российских войск в Донецкой области. В ходе этой операции было уничтожено девять БМП оккупационных сил.

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