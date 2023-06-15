Онлайн карти бойових дій на 15 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 14 червня.

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DeepState

В Серебрянському лісництві тривають сутички локального характеру.

На Бахмутському відтинку продовжуються бої на пд-зх від Берхівки та на зх та пн-зх від Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському — бої біля Веселого. Ворог втрачає позиції біля Первомайського через послаблення, яке спровокували дії на півдні.

Активною лінією зіткнення залишається пд Новодарівки, пн Рівнополя, пд Макарівки, пн Урожайного, пн Новодонецького на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного-Вербового та південніше Лобкового. Під Новоданилівкою вдалося відкинути ворога з його передових позицій. Біля Дорожнянки уточнено зелену зону, яка там утворилася ще взимку, в результаті зупинки спроби прориву нашої оборони.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Сіверщині та Слобожанщині росіяни обстріляли прифронтові села Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Також завдали авіаударів на Куп'янському напрямку, Запорізькому та Херсонському.

Суттєвих змін на фронті на карті не спостерігається.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні удари на Куп’янському напрямку та південніше Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Веселого та Роздолівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Упродовж доби українські війська просунулися на невизначених ділянках на флангах Бахмута на 200-500 метрів. Російські військкори стверджують, що українські війська продовжували контратаку на південний захід від Бахмута в районі Андріївки і Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Ягідного і Берхівки, а також на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжують контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів у цьому районі, адже просунулися на 300-350 метрів. Українські офіційні особи також повідомили, що тривають бої поблизу Макарівки.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що 14 червня стало відомо про нові успіхи ЗСУ на полі битви. Українські захисники просунулися вперед на двох важливих напрямках — Бахмутському та Запорізькому.