Онлайн карты боевых действий на 15 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июня.

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DeepState

В Серебрянском лесничестве продолжаются стычки локального характера.

На Бахмутском отрезке продолжаются бои на юго-западе от Берховки и на восток и восток от Клищиевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — бои у Веселого. Враг теряет позиции у Первомайского из-за послабления, спровоцировавшего действия на юге.

Активной линией столкновения остается под Новодаровкой, пн Ровнополь, под Макаровкой, пн Урожайного, пн Новодонецкого на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботино-Вербового и южнее Лобкового. Под Новоданиловкой удалось отбросить врага с его передовых позиций. Возле Дорожнянки уточнена зеленая зона, образовавшаяся там еще зимой, в результате остановки попытки прорыва нашей обороны.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

В Северщине и Слобожанщине россияне обстреляли прифронтовые села Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Также нанесли авиаудары на Купянском направлении, Запорожском и Херсонском.

Существенных изменений на фронте на карте не наблюдается.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные удары на Купянском направлении и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

За сутки украинские войска продвинулись на неопределенных участках на флангах Бахмута на 200-500 метров. Российские военкоры утверждают, что украинские войска продолжали контратаку юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки, северо-западнее Бахмута в районе Ягодного и Берховки, а также северо-восточнее Бахмута в районе Раздоловки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов в этом районе, ведь продвинулись на 300-350 метров. Украинские официальные лица также сообщили, что продолжаются бои вблизи Макаровки.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.