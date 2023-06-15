Онлайн карты боевых действий на 15 июня

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 14 июня
За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июня.
DeepState
В Серебрянском лесничестве продолжаются стычки локального характера.
На Бахмутском отрезке продолжаются бои на юго-западе от Берховки и на восток и восток от Клищиевки.
На Авдеевском — бои у Веселого. Враг теряет позиции у Первомайского из-за послабления, спровоцировавшего действия на юге.
Активной линией столкновения остается под Новодаровкой, пн Ровнополь, под Макаровкой, пн Урожайного, пн Новодонецкого на Бердянском направлении.
На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботино-Вербового и южнее Лобкового. Под Новоданиловкой удалось отбросить врага с его передовых позиций. Возле Дорожнянки уточнена зеленая зона, образовавшаяся там еще зимой, в результате остановки попытки прорыва нашей обороны.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
В Северщине и Слобожанщине россияне обстреляли прифронтовые села Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Также нанесли авиаудары на Купянском направлении, Запорожском и Херсонском.
Существенных изменений на фронте на карте не наблюдается.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные удары на Купянском направлении и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого и Раздолевки.
За сутки украинские войска продвинулись на неопределенных участках на флангах Бахмута на 200-500 метров. Российские военкоры утверждают, что украинские войска продолжали контратаку юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки, северо-западнее Бахмута в районе Ягодного и Берховки, а также северо-восточнее Бахмута в районе Раздоловки.
Украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов в этом районе, ведь продвинулись на 300-350 метров. Украинские официальные лица также сообщили, что продолжаются бои вблизи Макаровки.
Напомним, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.