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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 14 июня

15 июня 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий на 15 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июня.

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DeepState

В Серебрянском лесничестве продолжаются стычки локального характера.

На Бахмутском отрезке продолжаются бои на юго-западе от Берховки и на восток и восток от Клищиевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — бои у Веселого. Враг теряет позиции у Первомайского из-за послабления, спровоцировавшего действия на юге.

Активной линией столкновения остается под Новодаровкой, пн Ровнополь, под Макаровкой, пн Урожайного, пн Новодонецкого на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботино-Вербового и южнее Лобкового. Под Новоданиловкой удалось отбросить врага с его передовых позиций. Возле Дорожнянки уточнена зеленая зона, образовавшаяся там еще зимой, в результате остановки попытки прорыва нашей обороны.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

В Северщине и Слобожанщине россияне обстреляли прифронтовые села Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Также нанесли авиаудары на Купянском направлении, Запорожском и Херсонском.

Существенных изменений на фронте на карте не наблюдается.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные удары на Купянском направлении и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

За сутки украинские войска продвинулись на неопределенных участках на флангах Бахмута на 200-500 метров. Российские военкоры утверждают, что украинские войска продолжали контратаку юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки, северо-западнее Бахмута в районе Ягодного и Берховки, а также северо-восточнее Бахмута в районе Раздоловки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов в этом районе, ведь продвинулись на 300-350 метров. Украинские официальные лица также сообщили, что продолжаются бои вблизи Макаровки.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.

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