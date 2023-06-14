Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ просунулись вглиб на кількох напрямках, ворог має перевагу в небі, — Маляр arrow

ЗСУ просунулись вглиб на кількох напрямках, ворог має перевагу в небі, — Маляр

14 червня 2023 14:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ просунулись вглиб на кількох напрямках, ворог має перевагу в небі, — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram/Ганна Маляр
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 14 червня, стало відомо про нові успіхи ЗСУ на полі битви. Українські захисники просунулися вперед на двох важливих напрямках — Бахмутському та Запорізькому.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ

Зазначається, що за минулу добу під час проведення наступальної операції українська армія зазнала часткового успіху.

Відтак, за словами Маляр, на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулись уперед на 200-500 метрів, на Запорізькому — 300-350 метрів.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", — зазначила Ганна Маляр.

Вона також зазначила, що на Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.

 

ЗСУ просунулись на двох напрямках. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB