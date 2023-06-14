ЗСУ просунулись вглиб на кількох напрямках, ворог має перевагу в небі, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram/Ганна Маляр

Сьогодні, 14 червня, стало відомо про нові успіхи ЗСУ на полі битви. Українські захисники просунулися вперед на двох важливих напрямках — Бахмутському та Запорізькому.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Успіхи ЗСУ

Зазначається, що за минулу добу під час проведення наступальної операції українська армія зазнала часткового успіху.

Відтак, за словами Маляр, на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулись уперед на 200-500 метрів, на Запорізькому — 300-350 метрів.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", — зазначила Ганна Маляр.

Вона також зазначила, що на Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.

ЗСУ просунулись на двох напрямках. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.