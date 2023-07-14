Онлайн-карти бойових дій в Україні на 14 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 14 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 14 липня.
DeepState
На Сватівському напрямку тривають бої за Новоселівське. Ворог продовжує тиск на Серебрянське лісництво.
На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки та біля каналу СД-Д. Сили оборони мають частковий успіх біля останнього.
На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ. Зафіксовано значне збільшення числа артилерійських обстрілів з боку ворога.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Збройні сили України мають частковий успіх на напрямках Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка.
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими угрупованнями поблизу:
- Новоселівського Луганської області;
- Авдіївки та Кераміки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська здійснили наземні атаки та просунулися біля Бахмута. Так, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на північ і південь від міста та просунулися на південному фланзі.
Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські сили мають ініціативу в районі Бахмута та просуваються до нових позицій на невизначених висотах.
Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За даними російських джерел, українські сили атакували у районі Рівнополя та Новодонецького, а також поблизу Приютного, Макарівки та Старомайорського. Також зазначали, що ЗСУ посилили наступальну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей і що бойові дії в цьому районі стають виснажливими.
Крім того, українська військові продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області. Наразі операції тривають у районах Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка напрямки були частково вдалими.
Нагадаємо, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.