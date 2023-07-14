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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 14 липня

14 липня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 14 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 14 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку тривають бої за Новоселівське. Ворог продовжує тиск на Серебрянське лісництво.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки та біля каналу СД-Д. Сили оборони мають частковий успіх біля останнього.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ. Зафіксовано значне збільшення числа артилерійських обстрілів з боку ворога.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Збройні сили України мають частковий успіх на напрямках Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими угрупованнями поблизу:

  • Новоселівського Луганської області;
  • Авдіївки та Кераміки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська здійснили наземні атаки та просунулися біля Бахмута. Так, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на північ і південь від міста та просунулися на південному фланзі. 

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські сили мають ініціативу в районі Бахмута та просуваються до нових позицій на невизначених висотах.

Карта боїв, Бахмутський напрямок
Інфографіка: ISW

Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки.

Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За даними російських джерел, українські сили атакували у районі Рівнополя та Новодонецького, а також поблизу Приютного, Макарівки та Старомайорського. Також зазначали, що ЗСУ посилили наступальну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей і що бойові дії в цьому районі стають виснажливими.

Крім того, українська військові продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області. Наразі операції тривають у районах Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка напрямки були частково вдалими.

Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.

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