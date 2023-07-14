Онлайн-карти бойових дій в Україні на 14 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 14 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку тривають бої за Новоселівське. Ворог продовжує тиск на Серебрянське лісництво.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки та біля каналу СД-Д. Сили оборони мають частковий успіх біля останнього.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої північно-східніше Роботиного, уточнено ЛБЗ. Зафіксовано значне збільшення числа артилерійських обстрілів з боку ворога.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Збройні сили України мають частковий успіх на напрямках Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими угрупованнями поблизу:

Новоселівського Луганської області;

Авдіївки та Кераміки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська здійснили наземні атаки та просунулися біля Бахмута. Так, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на північ і південь від міста та просунулися на південному фланзі.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські сили мають ініціативу в районі Бахмута та просуваються до нових позицій на невизначених висотах.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За даними російських джерел, українські сили атакували у районі Рівнополя та Новодонецького, а також поблизу Приютного, Макарівки та Старомайорського. Також зазначали, що ЗСУ посилили наступальну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей і що бойові дії в цьому районі стають виснажливими.

Крім того, українська військові продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області. Наразі операції тривають у районах Новоданилівка — Широка Балка та Мала Токмачка — Новопокровка напрямки були частково вдалими.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.