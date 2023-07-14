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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 14 июля

14 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 14 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются бои за Новоселовское. Враг продолжает давление на Серебрянское лесничество.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и у канала СД-Д. Силы обороны имеют частичный успех у последнего.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои северо-восточнее Роботиного, уточнены ЛБЗ. Зафиксировано значительное увеличение числа артиллерийских обстрелов со стороны врага.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в направлениях Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:

  • Новоселовского Луганская область;
  • Авдеевки и Керамики, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись у Бахмута. Так, ВСУ продолжают контрнаступательные действия к северу и югу от города и продвинулись на южном фланге.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы имеют инициативу в районе Бахмута и продвигаются к новым позициям на неопределенных высотах.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. По данным российских источников, украинские силы атаковали в районе Ровно и Новодонецкого, а также вблизи Приютного, Макаровки и Старомайорского. Также отмечалось, что ВСУ усилили наступательную активность в районе границы Донецкой и Запорожской областей и что боевые действия в этом районе становятся утомительными.

Кроме того, украинские военные продолжали контрнаступательные операции и добились определенных успехов в западной части Запорожской области. Операции продолжаются в районах Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка направления были частично удачными.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.

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