Онлайн-карты боевых действий в Украине на 14 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 14 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июля.
DeepState
На Сватовском направлении продолжаются бои за Новоселовское. Враг продолжает давление на Серебрянское лесничество.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и у канала СД-Д. Силы обороны имеют частичный успех у последнего.
На Запорожском направлении продолжаются бои северо-восточнее Роботиного, уточнены ЛБЗ. Зафиксировано значительное увеличение числа артиллерийских обстрелов со стороны врага.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в направлениях Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:
- Новоселовского Луганская область;
- Авдеевки и Керамики, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись у Бахмута. Так, ВСУ продолжают контрнаступательные действия к северу и югу от города и продвинулись на южном фланге.
Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы имеют инициативу в районе Бахмута и продвигаются к новым позициям на неопределенных высотах.
Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки.
Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. По данным российских источников, украинские силы атаковали в районе Ровно и Новодонецкого, а также вблизи Приютного, Макаровки и Старомайорского. Также отмечалось, что ВСУ усилили наступательную активность в районе границы Донецкой и Запорожской областей и что боевые действия в этом районе становятся утомительными.
Кроме того, украинские военные продолжали контрнаступательные операции и добились определенных успехов в западной части Запорожской области. Операции продолжаются в районах Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка направления были частично удачными.
Напомним, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.