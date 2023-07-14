Онлайн-карты боевых действий в Украине на 14 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются бои за Новоселовское. Враг продолжает давление на Серебрянское лесничество.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и у канала СД-Д. Силы обороны имеют частичный успех у последнего.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои северо-восточнее Роботиного, уточнены ЛБЗ. Зафиксировано значительное увеличение числа артиллерийских обстрелов со стороны врага.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в направлениях Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:

Новоселовского Луганская область;

Авдеевки и Керамики, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись у Бахмута. Так, ВСУ продолжают контрнаступательные действия к северу и югу от города и продвинулись на южном фланге.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы имеют инициативу в районе Бахмута и продвигаются к новым позициям на неопределенных высотах.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. По данным российских источников, украинские силы атаковали в районе Ровно и Новодонецкого, а также вблизи Приютного, Макаровки и Старомайорского. Также отмечалось, что ВСУ усилили наступательную активность в районе границы Донецкой и Запорожской областей и что боевые действия в этом районе становятся утомительными.

Кроме того, украинские военные продолжали контрнаступательные операции и добились определенных успехов в западной части Запорожской области. Операции продолжаются в районах Новоданиловка — Широкая Балка и Малая Токмачка — Новопокровка направления были частично удачными.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.