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"Азовці" продемонстрували, як підбивають російські танки: ефектне відео

13 липня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Азовці" продемонстрували, як підбивають російські танки: ефектне відео
Бійці полку "Азов" на фронті. Фото: Facebook-сторінка полку "Азов"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.

Відео успішних бойових дій оприлюднили бійці полку "Азов".

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“Азов” на фронті

Полк "Азов", який брав участь у обороні Маріуполя, продовжує воювати на фронтах російсько-української війни.

"Азовці" ведуть успішну боротьбу проти окупантів, знищуючи їхні живу силу і військову техніку.

Знищення російської техніки

У одному із оприлюднених відео можна побачити, як військовослужбовці "Азову" підбивають російські танки.

Для цього українські захисники використали кілька різних портативних зенітних ракетних комплексів, зокрема:

  • Javelin;
  • NLAW.

Нагадаємо, що засновник і колишній очільник батальйону "Азов", нині командир 3 ОШБр Андрій Білецький опублікував відео успішної роботи артилерії одного із підрозділів бригади.

Українські захисники із 3-ої окремої штурмової бригади, які воюють під Бахмутом, знищили склад з російськими боєприпасами.

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