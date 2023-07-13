"Азовці" продемонстрували, як підбивають російські танки: ефектне відео
Військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.
Відео успішних бойових дій оприлюднили бійці полку "Азов".
“Азов” на фронті
Полк "Азов", який брав участь у обороні Маріуполя, продовжує воювати на фронтах російсько-української війни.
"Азовці" ведуть успішну боротьбу проти окупантів, знищуючи їхні живу силу і військову техніку.
Знищення російської техніки
У одному із оприлюднених відео можна побачити, як військовослужбовці "Азову" підбивають російські танки.
Для цього українські захисники використали кілька різних портативних зенітних ракетних комплексів, зокрема:
- Javelin;
- NLAW.
Нагадаємо, що засновник і колишній очільник батальйону "Азов", нині командир 3 ОШБр Андрій Білецький опублікував відео успішної роботи артилерії одного із підрозділів бригади.
Українські захисники із 3-ої окремої штурмової бригади, які воюють під Бахмутом, знищили склад з російськими боєприпасами.