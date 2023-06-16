Онлайн карти бойових дій на 15 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 15 червня.

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DeepState

На Сватівському відтинку — без змін. Погіршується ситуація в Білогорівці Луганської області. Окупанти постійно підтягують резерви й серйозно налаштовані на селище.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському — продовжуються бої на пд-зх від Берхівки та на зх та пн-зх від Кліщіївки. Без змін ЛБЗ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Також тривають бої біля Веселого на Авдіївському відтинку. В Мар'їнці ворог намагається закріпитися західніше центру міста, має частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому відтинку уточнено зону звідки було вибито ворога південніше Новоданилівки.

Зазначається, що суттєвих змін за останню добу не зафіксовано. Важка ситуація в Білогорівці та Мар'їнці. Глобально відбувається падіння темпів бойових дій.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 49 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Веселого, Ягідного та Берхівки, Авдіївки, Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Поблизу Вугледара Донецької області українські військові змогли просунутися на кілометр вглиб позицій росіян.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

За останній тиждень ЗСУ просунулися на три кілометри вглиб позицій росіян в районі населеного пункту Мала Токмачка та до семи кілометрів на південь від Великої Новосілки.

Українська армія намагається наступати на Берхівку, Ягідне Бахмутського напрямку, Макарівку на Маріупольському напрямку та Новоданилівку і Новопокровку на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Росіяни вели безрезультатні наступальні дії поблизу Стельмахівки, Виїмки та Веселого.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контратаки на північному та південному флангах Бахмута. Так, ЗСУ провели успішні контратаки в районі Роздолівки-Краснополівки та Берхівки-Ягідного. За даними російських джерел, українські сили просунулися в районі Кліщіївки й провели додаткові контратаки в районі Озарянівки та Курдюмівки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що за останні два тижні під час контрударів поблизу Бахмута українські війська відбили 16 кв. км території.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська провели наступальні операції на заході Донецької області. Росіяни в районі Шахтарського здійснили невдалий наступ на Водяне, що поблизу Великої Новосілки, де ЗСУ продовжують контрнаступальні дії.

Українські війська просунулися до одного кілометра в районі Вугледару й продовжують просування в цьому районі. Російські військкори стверджували, що українські сили ведуть бої на південь від Великої Новосілки, зокрема в районі Макарівка-Урожайне. Також, за їх словами, українські війська незначно просунулися на південний захід від Новодонецького.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Збройні сили України зараз намагаються намацати найслабші місця у російській обороні. При цьому вони виконують два головні поточні завдання — максимальна ліквідація як живої сили, так і військової техніки окупаційного контингенту в Україні.