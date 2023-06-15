Подоляк назвав головні поточні цілі ЗСУ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: пресслужба Офісу Президента

Збройні сили України зараз намагаються намацати найслабші місця у російській обороні. При цьому вони виконують два головні поточні завдання — максимальна ліквідація як живої сили, так і військової техніки окупаційного контингенту в Україні.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі телеканалу ICTV.

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За словами Михайла Подоляка, зараз Збройні сили України виконують два головні завдання.

Це:

ліквідація якомога більшої кількості російських мобілізованих, що прибули на фронт;

максимальне знищення російської військової техніки.

"Саме це сьогодні роблять наші Збройні сили: вони нищать, нищать і ще раз нищать", — наголосив радник керівника президентської канцелярії.

Тест-режим

Разом з тим, Сили оборони продовжують наступ, але роблять це поки що в "тестувальному режимі".

Подоляк пояснив, що це означає. ЗСУ поступово просуваються уперед, вишукуючи найслабші місця у обороні окупантів, щоб потім завдати головного удару.

Нагадаємо, раніше Подоляк наголошував, що контрнаступ ЗС України складатиметься з "десятків і сотень різних дій" і від нього залежатиме те, як розвиватиметься далі Велика війна.