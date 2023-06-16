Онлайн карты боевых действий на 15 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн-карт можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 15 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке – без изменений. Ухудшается ситуация в Белогоровке Луганской области. Оккупанты постоянно подтягивают резервы и серьезно настроены на поселок.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском — продолжаются бои на юго-западе от Берховки и на восток и северо-восток от Клищиевки. Без изменений ЛБО.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои у Веселого на Авдеевском отрезке. В Марьинке враг пытается закрепиться западнее центра города, имеет частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском отрезке уточнена зона откуда был выбит враг южнее Новоданиловки.

Отмечается, что существенные изменения за последние сутки не зафиксированы. Трудная ситуация в Белогоровке и Марьинке. Глобально происходит падение темпов боевых действий.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 49 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Веселого, Ягодного и Берховки, Авдеевки, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Вблизи Угледара Донецкой области украинские военные смогли продвинуться на километр вглубь позиций россиян.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

За последнюю неделю ВСУ продвинулись на три километра вглубь позиций россиян в районе населенного пункта Малая Токмачка и в семи километрах южнее Великой Новоселки.

Украинская армия пытается наступать на Берховку, Ягодное Бахмутского направления, Макаровку на Мариупольском направлении и Новоданиловку и Новопокровку на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. Россияне вели безрезультатные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Выемки и Веселого.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские войска продлили контратаки на северном и южном флангах Бахмута. Так, ВСУ провели успешные контратаки в районе Роздоловки-Краснополевки и Берховки-Ягодного. По данным российских источников, украинские силы продвинулись в районе Клищеевки и провели дополнительные контратаки в районе Озаряновки и Курдюмовки.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за последние две недели во время контрударов вблизи Бахмута украинские войска отбили 16 кв. км территории.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска провели наступательные операции на западе Донецкой области. Россияне в Шахтерском районе совершили неудачное наступление на Водяное, что вблизи Великой Новоселки, где ВСУ продолжают контрнаступательные действия.

Украинские войска продвинулись до одного километра в районе Угледара и продолжают продвижение в этом районе. Российские военкоры утверждали, что украинские силы ведут бои к югу от Великой Новоселки, в частности в районе Макаровка-Урожайное. Также, по их словам, украинские войска незначительно продвинулись юго-западнее Новодонецкого.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что Вооруженные силы Украины сейчас пытаются нащупать самые слабые места в российской обороне. При этом они выполняют две главные текущие задачи — максимальная ликвидация как живой силы, так и военной техники оккупационного контингента в Украине.