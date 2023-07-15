Онлайн-карти бойових дій в Україні на 15 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 15 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 15 липня: DeepState

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Дворічна,

Западне,

Кам’янка,

Кислівка,

Берестове,

Фиголівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 15 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це:

Бердичі,

Ласточкине,

Авдіївка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 15 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і, як повідомляється, досягли успіхів на деяких ділянках. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на:

Бахмутському,

Мелітопольському (захід Запорізької області),

Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) напрямках.

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції:

на схід від Невського (18 км на північний захід від Кремінної),

Терни (16 км на захід від Кремінної),

поблизу Новосадового (17 км на північний захід від Кремінної),

на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські та російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області і, як повідомляється, просунулися на цьому напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, перебої в роботі російського командування, яке контролює ворога на півдні України, матимуть вплив на сили РФ. Несподіване звільнення генерал-майора Івана Попова може тимчасово порушити контроль загарбників у районах ТОТ.