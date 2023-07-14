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Перебої в роботі російського командування матимуть вплив на війну в Україні, — ISW

14 липня 2023 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Перебої в роботі російського командування матимуть вплив на війну в Україні, — ISW
Генерал-майор армії РФ Іван Попов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перебої в роботі російського командування, яке контролює окупантів на півдні України, матимуть вплив на сили РФ. Несподіване звільнення генерал-майора Івана Попова може тимчасово порушити контроль загарбників у районах ТОТ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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ISW зазначає, що 19-а та 42-га мотострілецькі дивізії 58-го CAA дуже віддані обороні від українських контрнаступальних операцій у західній Запорізькій області. За словами аналітиків, звільнення Попова може тимчасово порушити російське командування та контроль у цих районах і погіршити моральний дух громадян РФ. 

Крихка російська оборона в Україні

"Звільнення Попова через питання втрат росіян і повідомлення про скарги на відсутність ротації сил ще більше підтверджують оцінку ISW про те, що російська оборона в Україні, ймовірно, крихка", — йдеться у звіті.

Скарга Попова щодо втрат росіян від артилерійського вогню, ймовірно, вказує на те, що загарбники потребують ротації та підкріплення, щоб підтримувати свою оборону в західній Запорізькій області.

Аналітики зазначають, що звільнення Попова ще більше продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил. Окупантам доведеться покладатися на наявні сили у разі будь-якого українського прориву.

"Скарги Попова на слабкі контрбатарейні можливості російських військ і значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що ISW оцінює як зусилля України, спрямовані на відволікання російських сил, що обороняються на півдні України", — додали аналітики.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Андрій Гурульов виклав на своєму каналі аудіозапис звернення командувача 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-майора Івана Попова.

Також ми писали, що очільник генштабу РФ Валерій Герасимов, імовірно, відсторонив генерал-майора Попова від командування армією через наказ Кремля про унеможливлення критики військово-політичного керівництва Росії. Сам демарш Івана Попова свідчить про руйнування військової вертикалі у РФ.

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