Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 15 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 15 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийскими и минометными обстрелами противника подверглись:
- Двухлетняя,
- Западное,
- Каменка,
- Кисловка,
- Берестово,
- Фиголовка в Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе:
- Бердичи,
- Ласточкино,
- Авдеевка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и, как сообщается, преуспели на некоторых участках. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на:
- Бахмутском,
- Мелитопольском (мероприятие Запорожской области),
- Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях.
Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции:
- восточнее Невского (18 км северо-западнее Кременной),
- Терны (16 км к западу от Кременной),
- вблизи Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),
- к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной).
Украинские и российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
Украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на этом направлении.
Напомним, перебои в работе российского командования, контролирующего врага на юге Украины, окажут влияние на силы РФ. Неожиданное увольнение генерал-майора Ивана Попова может временно нарушить контроль захватчиков в районах ТОТ.