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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 15 июля

15 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 15 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийскими и минометными обстрелами противника подверглись:

  • Двухлетняя,
  • Западное,
  • Каменка,
  • Кисловка,
  • Берестово,
  • Фиголовка в Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе:

  • Бердичи,
  • Ласточкино,
  • Авдеевка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и, как сообщается, преуспели на некоторых участках. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на:

  • Бахмутском,
  • Мелитопольском (мероприятие Запорожской области),
  • Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции:

  • восточнее Невского (18 км северо-западнее Кременной),
  • Терны (16 км к западу от Кременной),
  • вблизи Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),
  • к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной).
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские и российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на этом направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, перебои в работе российского командования, контролирующего врага на юге Украины, окажут влияние на силы РФ. Неожиданное увольнение генерал-майора Ивана Попова может временно нарушить контроль захватчиков в районах ТОТ.

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