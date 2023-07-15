Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 15 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийскими и минометными обстрелами противника подверглись:

Двухлетняя,

Западное,

Каменка,

Кисловка,

Берестово,

Фиголовка в Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе:

Бердичи,

Ласточкино,

Авдеевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 15 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и, как сообщается, преуспели на некоторых участках. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на:

Бахмутском,

Мелитопольском (мероприятие Запорожской области),

Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции:

восточнее Невского (18 км северо-западнее Кременной),

Терны (16 км к западу от Кременной),

вблизи Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),

к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские и российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на этом направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, перебои в работе российского командования, контролирующего врага на юге Украины, окажут влияние на силы РФ. Неожиданное увольнение генерал-майора Ивана Попова может временно нарушить контроль захватчиков в районах ТОТ.