Онлайн-карти бойових дій в Україні на 17 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 17 липня.

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DeepState

Так, наразі ворог зосереджує основні зусилля на Сватівському та Бахмутському напрямках. Також окупанти активно обстрілюють прикордоння Чернігівської області.

На Сватівському напрямку ворог атакує з Масютівки на південь, ситуація доуточнюється. Ворог продовжує наступати біля Куземівки та в Серебрянському лісництві. При цьому триває накопичення додаткових людських ресурсів на напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку без змін. Однак попри те, що ворога вибито з північної околиці Старомайорського, у селі досі присутні російські військові. Проте окупанти програють вогневий контроль над селом.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 39 бойових зіткнень з російськими військами:

на південь до Новоселівського Луганської області,

на схід до Веселого Донецької області,

на південний захід до Андріївки Донецької області,

поблизу Первомайського, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська ведуть активні наступальні дії на Куп'янському напрямку та українські сили тримають оборону в цьому районі.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські сили продовжували контрнаступальну операцію поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. За даними російських джерел, ЗСУ звільнили Залізнянське (10 км на північний захід від Бахмута), укріплений район на захід від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а також частини височини біля Кліщіївки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські війська проводили контрнаступальну операцію на ділянці західного Донецька та східного Запоріжжя та досягли успіхів на північний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили спробу Росії відновити втрачені позиції в північному Старомайорському, визнавши, що українські сили увійшли в населений пункт. Речник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на один кілометр у невстановленому районі на Бердянському напрямку.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.