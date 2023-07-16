Ситуація на Сході загострилась, — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

На східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр розповіла, що окупанти два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Українські військові в обороні. Ідуть запеклі бої, тому положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас", — зазначила заступниця міністра оборони.

А на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни продовжують наступальні дії. Наші захисники продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.

Також Ганна Маляр розповідала, що в українських захисників є просування на південному фланзі Бахмутського напрямку. Однак воно супроводжується "боями та потужною ворожою протидією".