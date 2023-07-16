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Ситуація на Сході загострилась, — Маляр

16 липня 2023 16:26
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Ситуація на Сході загострилась, — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

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Маляр розповіла, що окупанти два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Українські військові в обороні. Ідуть запеклі бої, тому положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу. 

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас", — зазначила заступниця міністра оборони.

А на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни продовжують наступальні дії. Наші захисники продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.

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Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.  

Також Ганна Маляр розповідала, що в українських захисників є просування на південному фланзі Бахмутського напрямку. Однак воно супроводжується "боями та потужною ворожою протидією".

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