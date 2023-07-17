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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 17 июля

17 июля 2023 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 17 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 17 июля.

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DeepState

Так, враг сосредотачивает основные усилия на Сватовском и Бахмутском направлениях. Также оккупанты активно обстреливают приграничья Черниговской области.

На Сватовском направлении враг атакует с Масютовки на юг, ситуация уточняется. Враг продолжает наступать возле Куземовки и в Серебрянском лесничестве. При этом продолжается накопление дополнительных человеческих ресурсов в направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении без изменений. Однако, несмотря на то, что враг выбит из северной окраины Старомайорского, в селе до сих пор присутствуют российские военные. Однако оккупанты проигрывают огневой контроль над селом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 39 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на юг до Новоселовского Луганской области,
  • восточнее Веселого Донецкой области,
  • на юго-запад к Андреевке Донецкой области,
  • вблизи Первомайского, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечается, что российские войска ведут активные наступательные действия на Купянском направлении и украинские силы держат оборону в этом районе.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские силы продолжали контрнаступательную операцию вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. По данным российских источников, ВСУ освободили Железнянское (10 км к северо-западу от Бахмута), укрепленный район к западу от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а также части возвышенности возле Клещеевки.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию на участке западного Донецка и восточного Запорожья и преуспели к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили попытку России восстановить утраченные позиции в северном Старомайорском, признав, что украинские силы вошли в населенный пункт. Спикер украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на один километр в неустановленном районе на Бердянском направлении.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

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