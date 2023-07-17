Онлайн-карты боевых действий в Украине на 17 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 17 июля.

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DeepState

Так, враг сосредотачивает основные усилия на Сватовском и Бахмутском направлениях. Также оккупанты активно обстреливают приграничья Черниговской области.

На Сватовском направлении враг атакует с Масютовки на юг, ситуация уточняется. Враг продолжает наступать возле Куземовки и в Серебрянском лесничестве. При этом продолжается накопление дополнительных человеческих ресурсов в направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении без изменений. Однако, несмотря на то, что враг выбит из северной окраины Старомайорского, в селе до сих пор присутствуют российские военные. Однако оккупанты проигрывают огневой контроль над селом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 39 боевых столкновений с российскими войсками:

на юг до Новоселовского Луганской области,

восточнее Веселого Донецкой области,

на юго-запад к Андреевке Донецкой области,

вблизи Первомайского, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечается, что российские войска ведут активные наступательные действия на Купянском направлении и украинские силы держат оборону в этом районе.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские силы продолжали контрнаступательную операцию вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. По данным российских источников, ВСУ освободили Железнянское (10 км к северо-западу от Бахмута), укрепленный район к западу от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а также части возвышенности возле Клещеевки.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию на участке западного Донецка и восточного Запорожья и преуспели к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили попытку России восстановить утраченные позиции в северном Старомайорском, признав, что украинские силы вошли в населенный пункт. Спикер украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на один километр в неустановленном районе на Бердянском направлении.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.