Онлайн-карти бойових дій в Україні на 18 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 18 липня.

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DeepState

Наразі ворог зосереджує свої зусилля на Сватівському, Бахмутському, Бердянському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському напрямку окупанти мають успіх на південь від Масютівки і продовжують тиск в бік Куп'янська.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Ворог продовжує штурмові дії на Новоселівське. В результаті важких боїв на захід від Кармазинівки у противника з'явилася посадка-плацдарм.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Традиційно важко у Серебрянському лісництві, біля Торського ворог зосереджує резерви для подальших штурмових дій.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки та біля Оріхово-Василівки. Сили Оборони мають частковий успіх. Південніше Бахмута наша артилерія продовжує здобувати успіхи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку уточнено ЛБЗ біля Приютного та Малинівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку проведено уточнення ЛБЗ у Кам'янському.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупаційні війська зосереджують свої зусилля на основних напрямках фронту. Наразі там тривають важкі бої.

Зокрема, російські війська обстріляли низку населених пунктів на Сіверщині та Слобожанщині, а також завдали авіаційного удару по Шпилях Сумської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також на Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів. Авіаційних ударів завдали:

по Кислівці Харківської області;

по Білогорівці Луганської області;

Сіверську Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Тяжкі бойові дії йдуть на Бахмутському напрямку, де ворог також не полишає "поливати" снарядами прифронтові території. Так, окупанти обстріляли:

Васюківку,

Богданівку,

Часів Яр,

Білу Гору,

Дружбу Донецької області.

Російська авіація завдала авіаударів по Північному та Нью-Йорку, що на Донеччині.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Затяжні бойові дії тривають на Авдіївському напрямку, де ворог обстріляв кілька населених пунктів, зокрема завдав авіаційного удару по Авдіївці. Також окупанти завдали ударів і на Мар'їнському напрямку — по Красногорівці, Мар'їнці та Георгіївці Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Шахтарському напрямку російські війська також завдали кілька авіаударів:

по Новомихайлівці,

Времівці,

Благодатному;

Макарівці Донецької області.

Також окупанти обстріляли низку населених пунктів, зокрема Новомихайлівку, Вугледар та Велику Новосілку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська наступали на лінії Куп’янськ-Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти просуваються на Куп’янському напрямку з кінця минулого тижня й атакують українські позиції біля Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), щоб відкинути ЗСУ за річку Оскіл.

Також російські війська продовжили обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти безрезультатно наступали на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної) і на схід від Веселого (30 км на південь від Кремінної).

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські війська продовжили наземні атаки на Бахмутському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти невдало атакували поблизу:

Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута),

Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута),

Іванівського (6 км на захід від Бахмута),

Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута),

Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

ЗСУ продовжили контрнаступати в районі Бахмута і, ймовірно, досягли успіхів. Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися у невстановлених місцях на південному фланзі Бахмута.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти безуспішно атакували поблизу Авдіївки (на північ від Донецька) та Красногорівки (на північно-західній околиці Донецька).

За словами російського військкора, окупанти також безрезультатно атакували українські позиції поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), Мар’їнки та Первомайського.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили наземні атаки та просунулися в районі Донецько-Запорізького кордону. Так, українські військові досягли околиць Старомайорського (приблизно 8 км на південь від Великої Новосілки).

Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують успішні контрнаступальні дії на Бердянському напрямку, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки, Старомайорського та Новодарівки.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські захисники успішно нищать ворога, просуваючись вперед. Однак російські окупанти не припиняють атакувати наші позиції та вдаватися до обстрілів.