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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 июля

18 июля 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 18 июля.

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DeepState

Враг сосредоточивает свои усилия на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении оккупанты имеют успех к югу от Масютовки и продолжают давление в сторону Купянска.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Враг продолжает штурмовые действия на Новоселовское. В результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Традиционно тяжело в Серебрянском лесничестве, у Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и возле Орехово-Василовки. Силы Обороны имеют частичный успех. Южнее Бахмута наша артиллерия продолжает преуспевать.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении уточнены ЛБЗ возле Приютного и Малиновки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении проведено уточнение ЛБЗ в Каменском.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на основных направлениях фронта. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

В частности, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на Сиверщине и Слобожанщине, а также нанесли авиационный удар по Шпилям Сумской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов. Авиационные удары нанесли:

  • по Кисловце Харьковской области;
  • по Белогоровке Луганской области;
  • Северску Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Тяжелые боевые действия идут на Бахмутском направлении, где враг также не перестает "поливать" снарядами прифронтовые территории. Так, оккупанты обстреляли:

  • Васюковку,
  • Богдановку,
  • Часов Яр,
  • Белую Гору,
  • Дружбу Донецкой области.

Российская авиация нанесла авиаудары по Северному и Нью-Йорку в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Затяжные боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где враг обстрелял несколько населенных пунктов, в том числе нанес авиационный удар по Авдеевке. Также оккупанты нанесли удары и на Марьинском направлении — по Красногоровке, Марьинке и Георгиевке Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Шахтерском направлении российские войска также нанесли несколько авиаударов:

  • по Новомихайловке,
  • Времевке,
  • Благодатном;
  • Макаровке Донецкой области.

Также оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе Новомихайловку, Угледар и Большую Новоселку.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска наступали на линии Купянск-Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов в этом направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты продвигаются на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции у Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), чтобы отбросить ВСУ за реку Оскол.

Также российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к юго-западу и от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безрезультатно наступали к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной) и к востоку от Веселого (30 км к югу от Кременной).

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские войска продолжили наземные атаки на Бахмутском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты неудачно атаковали поблизости:

  • Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута),
  • Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута),
  • Ивановского (6 км к западу от Бахмута),
  • Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута),
  • Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

ВСУ продолжили контрнаступать в районе Бахмута и, вероятно, добились успехов. Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись в неустановленных местах на южном фланге Бахмута.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Авдеевки (на севере Донецка) и Красногоровки (на северо-западной окраине Донецка).

По словам российского военкора, оккупанты также безрезультатно атаковали украинские позиции вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка), Марьинки и Первомайского.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

ВСУ продолжили наземные атаки и продвинулись в районе Донецко-Запорожской границы. Так, украинские военные достигли окрестностей Старомайорского (около 8 км к югу от Великой Новоселки).

Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают успешные контрнаступательные действия на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайорского и Новодаровки.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.

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