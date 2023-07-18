Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 18 июля.
DeepState
Враг сосредоточивает свои усилия на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.
На Сватовском направлении оккупанты имеют успех к югу от Масютовки и продолжают давление в сторону Купянска.
Враг продолжает штурмовые действия на Новоселовское. В результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм.
Традиционно тяжело в Серебрянском лесничестве, у Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и возле Орехово-Василовки. Силы Обороны имеют частичный успех. Южнее Бахмута наша артиллерия продолжает преуспевать.
На Бердянском направлении уточнены ЛБЗ возле Приютного и Малиновки.
На Запорожском направлении проведено уточнение ЛБЗ в Каменском.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на основных направлениях фронта. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.
В частности, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на Сиверщине и Слобожанщине, а также нанесли авиационный удар по Шпилям Сумской области.
Также на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов. Авиационные удары нанесли:
- по Кисловце Харьковской области;
- по Белогоровке Луганской области;
- Северску Донецкой области.
Тяжелые боевые действия идут на Бахмутском направлении, где враг также не перестает "поливать" снарядами прифронтовые территории. Так, оккупанты обстреляли:
- Васюковку,
- Богдановку,
- Часов Яр,
- Белую Гору,
- Дружбу Донецкой области.
Российская авиация нанесла авиаудары по Северному и Нью-Йорку в Донецкой области.
Затяжные боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где враг обстрелял несколько населенных пунктов, в том числе нанес авиационный удар по Авдеевке. Также оккупанты нанесли удары и на Марьинском направлении — по Красногоровке, Марьинке и Георгиевке Донецкой области.
На Шахтерском направлении российские войска также нанесли несколько авиаударов:
- по Новомихайловке,
- Времевке,
- Благодатном;
- Макаровке Донецкой области.
Также оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе Новомихайловку, Угледар и Большую Новоселку.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска наступали на линии Купянск-Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов в этом направлении.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты продвигаются на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции у Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), чтобы отбросить ВСУ за реку Оскол.
Также российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к юго-западу и от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безрезультатно наступали к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной) и к востоку от Веселого (30 км к югу от Кременной).
Российские войска продолжили наземные атаки на Бахмутском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.
Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты неудачно атаковали поблизости:
- Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута),
- Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута),
- Ивановского (6 км к западу от Бахмута),
- Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута),
- Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).
ВСУ продолжили контрнаступать в районе Бахмута и, вероятно, добились успехов. Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись в неустановленных местах на южном фланге Бахмута.
Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Авдеевки (на севере Донецка) и Красногоровки (на северо-западной окраине Донецка).
По словам российского военкора, оккупанты также безрезультатно атаковали украинские позиции вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка), Марьинки и Первомайского.
ВСУ продолжили наземные атаки и продвинулись в районе Донецко-Запорожской границы. Так, украинские военные достигли окрестностей Старомайорского (около 8 км к югу от Великой Новоселки).
Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают успешные контрнаступательные действия на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайорского и Новодаровки.
Напомним, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.