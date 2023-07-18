Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 18 июля.

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DeepState

Враг сосредоточивает свои усилия на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении оккупанты имеют успех к югу от Масютовки и продолжают давление в сторону Купянска.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Враг продолжает штурмовые действия на Новоселовское. В результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Традиционно тяжело в Серебрянском лесничестве, у Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещеевки и возле Орехово-Василовки. Силы Обороны имеют частичный успех. Южнее Бахмута наша артиллерия продолжает преуспевать.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении уточнены ЛБЗ возле Приютного и Малиновки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении проведено уточнение ЛБЗ в Каменском.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на основных направлениях фронта. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

В частности, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на Сиверщине и Слобожанщине, а также нанесли авиационный удар по Шпилям Сумской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов. Авиационные удары нанесли:

по Кисловце Харьковской области;

по Белогоровке Луганской области;

Северску Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Тяжелые боевые действия идут на Бахмутском направлении, где враг также не перестает "поливать" снарядами прифронтовые территории. Так, оккупанты обстреляли:

Васюковку,

Богдановку,

Часов Яр,

Белую Гору,

Дружбу Донецкой области.

Российская авиация нанесла авиаудары по Северному и Нью-Йорку в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Затяжные боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где враг обстрелял несколько населенных пунктов, в том числе нанес авиационный удар по Авдеевке. Также оккупанты нанесли удары и на Марьинском направлении — по Красногоровке, Марьинке и Георгиевке Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Шахтерском направлении российские войска также нанесли несколько авиаударов:

по Новомихайловке,

Времевке,

Благодатном;

Макаровке Донецкой области.

Также оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе Новомихайловку, Угледар и Большую Новоселку.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска наступали на линии Купянск-Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов в этом направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты продвигаются на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции у Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), чтобы отбросить ВСУ за реку Оскол.

Также российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к юго-западу и от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безрезультатно наступали к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной) и к востоку от Веселого (30 км к югу от Кременной).

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские войска продолжили наземные атаки на Бахмутском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты неудачно атаковали поблизости:

Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута),

Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута),

Ивановского (6 км к западу от Бахмута),

Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута),

Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

ВСУ продолжили контрнаступать в районе Бахмута и, вероятно, добились успехов. Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись в неустановленных местах на южном фланге Бахмута.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Авдеевки (на севере Донецка) и Красногоровки (на северо-западной окраине Донецка).

По словам российского военкора, оккупанты также безрезультатно атаковали украинские позиции вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка), Марьинки и Первомайского.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

ВСУ продолжили наземные атаки и продвинулись в районе Донецко-Запорожской границы. Так, украинские военные достигли окрестностей Старомайорского (около 8 км к югу от Великой Новоселки).

Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают успешные контрнаступательные действия на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайорского и Новодаровки.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.