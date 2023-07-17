Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тарнавський розповів, як ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку arrow

Тарнавський розповів, як ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

17 липня 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тарнавський розповів, як ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку
Українські військовослужбовці стріляють з малої РСЗВ "Партизан" по російських військах. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Таврійському напрямку українські захисники успішно нищать ворога, просуваючись вперед. Однак російські окупанти не припиняють атакувати наші позиції та вдаватися до обстрілів.

Про це командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський написав у Telegram.

Читайте також:

Скільки ЗСУ знищили російської техніки

"Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря, наші воїни просуваються вперед. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів", — зазначив Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи українських військових Таврійського напрямку успішно виконали 1412 вогневих завдань. За добу втрати окупантів склали майже дві роти вбитими та пораненими.

Крім того, командувач розповів, що ЗСУ знищили 25 одиниць військової техніки противника, серед яких:

  • 3 танки;
  • 1 ББМ;
  • 3 одиниці БМ-21 "Град";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • 2 ЗРК "Стріла-10";
  • 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
  • гармати "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С";
  • гармата Д-30;
  • ЗРПК "Тунгуска";
  • автомобільна техніка.

На додачу ЗСУ знищили три склади боєприпасів російських військових.

Нагадаємо, що воїни 47 Бригади "Маґура" показали роботу M2 Bradley. Техніка з США допомагає ЗСУ звільняти українську територію, яку захопили окупанти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз