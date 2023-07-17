Тарнавський розповів, як ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

Українські військовослужбовці стріляють з малої РСЗВ "Партизан" по російських військах. Фото: REUTERS

На Таврійському напрямку українські захисники успішно нищать ворога, просуваючись вперед. Однак російські окупанти не припиняють атакувати наші позиції та вдаватися до обстрілів.

Про це командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський написав у Telegram.

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"Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря, наші воїни просуваються вперед. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів", — зазначив Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи українських військових Таврійського напрямку успішно виконали 1412 вогневих завдань. За добу втрати окупантів склали майже дві роти вбитими та пораненими.

Крім того, командувач розповів, що ЗСУ знищили 25 одиниць військової техніки противника, серед яких:

3 танки;

1 ББМ;

3 одиниці БМ-21 "Град";

БПЛА "Орлан-10";

2 ЗРК "Стріла-10";

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

гармати "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С";

гармата Д-30;

ЗРПК "Тунгуска";

автомобільна техніка.

На додачу ЗСУ знищили три склади боєприпасів російських військових.

Нагадаємо, що воїни 47 Бригади "Маґура" показали роботу M2 Bradley. Техніка з США допомагає ЗСУ звільняти українську територію, яку захопили окупанти.