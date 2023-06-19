Онлайн карти бойових дій в Україні на 19 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 19 червня.

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DeepState

На Сватівському відтинку без змін. Тривають важкі бої за "промку" в Білогорівці (Л).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Також продовжуються бої на зх та пн-зх від Кліщіївки на Бахмутському відтинку — Сили Оборони мають успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському — ворог пробував покращити своє тактичне положення на пн та пд Мар'їнки, успіху не мав. Відбувся стрілецький бій біля Первомайського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 26 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Новоселівського та Білогорівки Луганської області, Берестового Харківської області, Степового та Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що росіяни здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної. ЗСУ здійснили обмежені наступи поблизу Берестового та Роздолівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Бахмута. Окупанти провели безрезультатні наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки

Також російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Росіяни провели безрезультатні наступальні операції поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

ЗСУ відбили російські атаки на Вугледар і Водяне.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Російські військкори стверджували, що українські сили просунулися поблизу Урожайного.

За даними російських джерел, окупанти та ЗСУ продовжували боротьбу за контроль над П’ятихатками, зазначається, що наразі це село є, ймовірно, спірною "сірою зоною".

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Водночас російська армія зазнає найбільших втрат від березня, а саме від початку запеклих боїв за Бахмут.