Контрнаступ ЗСУ: у британській розвідці розповіли про величезні втрати росіян

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Збройні Сили України продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Водночас російська армія зазнає найбільших втрат від березня, а саме від початку запеклих боїв за Бахмут.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні", — зазначають у розвідці.

Де точаться інтенсивні бої

За інформацією британської розвідки, на фронті останніми днями йдуть запеклі бої. Найбільш інтенсивні зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької та біля Бахмута.

Також у міноборони Британії додали, що на всіх напрямках українські військові продовжують вести наступальні операції та досягли деяких успіхів.

Зведення Міноборони Великої Британії

Знищення ворожої авіації

Протягом минулої доби українська ППО знищила чимало ворожої авіації. Протиповітряними силами було знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131" та один — "Ланцет".

Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.