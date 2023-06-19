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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 19 июня

19 июня 2023 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 19 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 19 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке без изменений. Продолжаются тяжелые бои за "промку" в Белогоровке (Л).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои на восток и северо-восток от Клищеевки на Бахмутском отрезке — Силы Обороны имеют успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — враг пробовал улучшить свое тактическое положение на севере и под Марьинкой, успеха не имел. Произошел стрелковый бой у Первомайского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 26 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Белогоровки Луганской области, Берестовой Харьковской области, Степного и Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что россияне совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной. ВСУ провели ограниченные наступления вблизи Берестового и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские и украинские войска нанесли ограниченные наземные удары в районе Бахмута. Оккупанты провели безрезультатные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки.

Также российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне провели безрезультатные наступательные операции вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

ВСУ отразили российские атаки на Угледар и Водяное.

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Российские военкоры утверждали, что украинские силы продвинулись вблизи Урожайного.

По данным российских источников, оккупанты и ВСУ продолжали борьбу за контроль над Пятихатками, отмечается, что в настоящее время эта деревня является, вероятно, спорной "серой зоной".

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. В то же время российская армия несет наибольшие потери с марта, а именно с начала ожесточенных боев за Бахмут.

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