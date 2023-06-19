Онлайн карты боевых действий в Украине на 19 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 19 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке без изменений. Продолжаются тяжелые бои за "промку" в Белогоровке (Л).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои на восток и северо-восток от Клищеевки на Бахмутском отрезке — Силы Обороны имеют успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — враг пробовал улучшить свое тактическое положение на севере и под Марьинкой, успеха не имел. Произошел стрелковый бой у Первомайского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 26 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Белогоровки Луганской области, Берестовой Харьковской области, Степного и Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что россияне совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной. ВСУ провели ограниченные наступления вблизи Берестового и Раздолевки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска нанесли ограниченные наземные удары в районе Бахмута. Оккупанты провели безрезультатные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки.

Также российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне провели безрезультатные наступательные операции вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

ВСУ отразили российские атаки на Угледар и Водяное.

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Российские военкоры утверждали, что украинские силы продвинулись вблизи Урожайного.

По данным российских источников, оккупанты и ВСУ продолжали борьбу за контроль над Пятихатками, отмечается, что в настоящее время эта деревня является, вероятно, спорной "серой зоной".

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. В то же время российская армия несет наибольшие потери с марта, а именно с начала ожесточенных боев за Бахмут.