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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 2 липня

2 липня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн карти бойових дій в Україні на 2 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 2 липня.

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DeepState

Росіяни обстріляли прикордоння на Сумщині та Чернігівщині.

На Сватівському відтинку ворог продовжує локальні наступальні дії у Серебрянському лісництві. Результати невідомі. В районі Тавальжанки наша артилерія завдає ударів по ворогу. Біля Куземівки окупанти вже атакували наші позиції біля залізниці та стабільно артилерією криють Новоселівське. 

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському відтинку окупанти намагаються підтягнути резерви для недопущення нашого просування в Берхівку та Ягідне. Західніше висоти 233.3 Сили Оборони мали суттєвий успіх. Є успіхи ЗСУ в районі Бахмуту.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Окупанти продовжують атакувати по лінії Красногорівка — Крута Балка на Авдіївському відтинку. Південніше Вугледару наші артилеристи нанесли ураження по ворожих позиціях біля водосховищ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому відтинку тривають бої північніше Роботиного.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 22 бойові дії з російськими військами поблизу Новоселівського Луганської області, Серебрянського лісництва, Богданівки та Хромового, Авдіївки та Первомайського, Мар'їнки, Рівнополя.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Сватове — Кремінна. Окупанти вели безрезультатні наступальні дії поблизу Новоселівського, Невського, Діброви та Серебрянського лісництва.

Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Українські війська продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута. Російські військкори стверджували, що українські війська просувалися з Привілля і поблизу Кліщіївки. За російськими джерелами, ЗСУ атакували поблизу Роздолівки, в результаті чого російські сили відступили приблизно на 150 метрів, а також поблизу Зайцевого і Горлівки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок
Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступ на заході Запорізької області. Російський військкор стверджує, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Роботиного і просунулися на ділянці глибиною до 1,5 км і шириною до 6 км.

Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

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