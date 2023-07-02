Онлайн карти бойових дій в Україні на 2 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 2 липня.

Читайте також:

DeepState

Росіяни обстріляли прикордоння на Сумщині та Чернігівщині.

На Сватівському відтинку ворог продовжує локальні наступальні дії у Серебрянському лісництві. Результати невідомі. В районі Тавальжанки наша артилерія завдає ударів по ворогу. Біля Куземівки окупанти вже атакували наші позиції біля залізниці та стабільно артилерією криють Новоселівське.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському відтинку окупанти намагаються підтягнути резерви для недопущення нашого просування в Берхівку та Ягідне. Західніше висоти 233.3 Сили Оборони мали суттєвий успіх. Є успіхи ЗСУ в районі Бахмуту.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Окупанти продовжують атакувати по лінії Красногорівка — Крута Балка на Авдіївському відтинку. Південніше Вугледару наші артилеристи нанесли ураження по ворожих позиціях біля водосховищ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому відтинку тривають бої північніше Роботиного.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 22 бойові дії з російськими військами поблизу Новоселівського Луганської області, Серебрянського лісництва, Богданівки та Хромового, Авдіївки та Первомайського, Мар'їнки, Рівнополя.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Сватове — Кремінна. Окупанти вели безрезультатні наступальні дії поблизу Новоселівського, Невського, Діброви та Серебрянського лісництва.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута. Російські військкори стверджували, що українські війська просувалися з Привілля і поблизу Кліщіївки. За російськими джерелами, ЗСУ атакували поблизу Роздолівки, в результаті чого російські сили відступили приблизно на 150 метрів, а також поблизу Зайцевого і Горлівки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступ на заході Запорізької області. Російський військкор стверджує, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Роботиного і просунулися на ділянці глибиною до 1,5 км і шириною до 6 км.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".