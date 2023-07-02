Онлайн карты боевых действий в Украине на 2 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 2 июля.

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DeepState

Россияне обстреляли пограничные границы на Сумщине и Черниговщине.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Результаты неизвестны. В районе Тавальжанки наша артиллерия наносит удары по врагу. Около Куземовки оккупанты уже атаковали наши позиции у железной дороги и стабильно артиллерией кроют Новоселовское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском отрезке оккупанты пытаются подтянуть резервы для недопущения нашего продвижения в Берховку и Ягодное. Западнее высоты 233.3 Силы Обороны имели значительный успех. Есть успехи ВСУ в районе Бахмута.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском отрезке. Южнее Угледара наши артиллеристы нанесли поражение по враждебным позициям у водохранилищ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском отрезке продолжаются бои севернее Роботиного.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 22 боевых действия с российскими войсками вблизи Новоселовского Луганской области, Серебрянского лесничества, Богдановки и Хромового, Авдеевки и Первомайского, Марьинки, Ровнополья.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Сватово — Кременная. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского, Невского, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжали вести наземные атаки вокруг Бахмута. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвигались из Приволья и близ Клищеевки. По российским источникам, ВСУ атаковали вблизи Раздолевки, в результате чего российские силы отступили примерно на 150 метров, а также вблизи Зайцева и Горловки.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступление на западе Запорожской области. Российский военкор утверждает, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Роботиного и продвинулись на участке глубиной до 1,5 км и шириной до 6 км.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".