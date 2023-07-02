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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 июля

2 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 2 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 2 июля.

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DeepState

Россияне обстреляли пограничные границы на Сумщине и Черниговщине.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Результаты неизвестны. В районе Тавальжанки наша артиллерия наносит удары по врагу. Около Куземовки оккупанты уже атаковали наши позиции у железной дороги и стабильно артиллерией кроют Новоселовское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском отрезке оккупанты пытаются подтянуть резервы для недопущения нашего продвижения в Берховку и Ягодное. Западнее высоты 233.3 Силы Обороны имели значительный успех. Есть успехи ВСУ в районе Бахмута.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском отрезке. Южнее Угледара наши артиллеристы нанесли поражение по враждебным позициям у водохранилищ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском отрезке продолжаются бои севернее Роботиного.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 22 боевых действия с российскими войсками вблизи Новоселовского Луганской области, Серебрянского лесничества, Богдановки и Хромового, Авдеевки и Первомайского, Марьинки, Ровнополья.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Сватово — Кременная. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского, Невского, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжали вести наземные атаки вокруг Бахмута. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвигались из Приволья и близ Клищеевки. По российским источникам, ВСУ атаковали вблизи Раздолевки, в результате чего российские силы отступили примерно на 150 метров, а также вблизи Зайцева и Горловки.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступление на западе Запорожской области. Российский военкор утверждает, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Роботиного и продвинулись на участке глубиной до 1,5 км и шириной до 6 км.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

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