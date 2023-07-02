Онлайн карты боевых действий в Украине на 2 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 2 июля.
DeepState
Россияне обстреляли пограничные границы на Сумщине и Черниговщине.
На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Результаты неизвестны. В районе Тавальжанки наша артиллерия наносит удары по врагу. Около Куземовки оккупанты уже атаковали наши позиции у железной дороги и стабильно артиллерией кроют Новоселовское.
На Бахмутском отрезке оккупанты пытаются подтянуть резервы для недопущения нашего продвижения в Берховку и Ягодное. Западнее высоты 233.3 Силы Обороны имели значительный успех. Есть успехи ВСУ в районе Бахмута.
Оккупанты продолжают атаковать по линии Красногоровка — Крутая Балка на Авдеевском отрезке. Южнее Угледара наши артиллеристы нанесли поражение по враждебным позициям у водохранилищ.
На Запорожском отрезке продолжаются бои севернее Роботиного.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 22 боевых действия с российскими войсками вблизи Новоселовского Луганской области, Серебрянского лесничества, Богдановки и Хромового, Авдеевки и Первомайского, Марьинки, Ровнополья.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Сватово — Кременная. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского, Невского, Дибровы и Серебрянского лесничества.
Украинские войска продолжали вести наземные атаки вокруг Бахмута. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвигались из Приволья и близ Клищеевки. По российским источникам, ВСУ атаковали вблизи Раздолевки, в результате чего российские силы отступили примерно на 150 метров, а также вблизи Зайцева и Горловки.
Украинские войска продолжили контрнаступление на западе Запорожской области. Российский военкор утверждает, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Роботиного и продвинулись на участке глубиной до 1,5 км и шириной до 6 км.
Напомним, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".