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Генерал Міллі висловився про контрнаступ ЗСУ

30 червня 2023 22:49
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Генерал Міллі висловився про контрнаступ ЗСУ
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалися у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

Про це заявив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає "Європейська правда".

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Генерал США заявив, що український наступ відбувається повільніше, ніж прогнозувалося, проте це недивно, оскільки бійці просуваються впевнено та цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через мінні поля та дороги. 

"Проте це частина природи війни. Та війна, що на папері і справжня війна — це різні речі", — сказав Міллі. 

Він також додав, що контрнаступ ЗСУ буду дуже довгим, важким та кривавим. 

"Українці борються за своє існування. Вони воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки", — підкреслив генерал.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню The Washington Post, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є кожного дня.

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