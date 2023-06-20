Онлайн карти бойових дій в Україні на 20 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 20 червня.

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DeepState

Станом на 20 червня нової інформації по онлайн-картах DeepState немає. Ми обов'язково додамо оновлення про головні події фронту одразу, як воно з'явиться.

Поки що нагадаємо поточну ситуацію на передовій за DeepState:

На Сватівському відтинку без змін. Тривають важкі бої за "промку" в Білогорівці (Л).

Також продовжуються бої на зх та пн-зх від Кліщіївки на Бахмутському відтинку — Сили Оборони мають успіх.

На Авдіївському — ворог пробував покращити своє тактичне положення на пн та пд Мар'їнки, успіху не мав. Відбувся стрілецький бій біля Первомайського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 24 бойові дії з російськими військами поблизу Новоселівського Луганської області, Спірного, Оріхово-Василівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здобули перемоги в районі Куп’янська та продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Так, вони просунулися до північної частини Вільшани.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського, Ямполівки, Торського, на захід від Діброви, Григорівки та Спірного.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська ведуть активні наступальні дії на лінії Куп'янськ-Лиман, намагаючись повернути ініціативу.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжували контрнаступальні операції, тоді як російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Бахмута. За російськими джерелами, ЗСУ просунулися поблизу Краснополівки і здійснили додаткові атаки поблизу Берхівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки.

Російські та українські війська здійснили обмежені атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів. Так, українські і російські війська просунулися поблизу Побєди — ЗСУ просувалися на південний схід від Побєди, росіяни — на південь від селища.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що 19 червня стало відомо, що Сили оборони України звільнили населений пункт П'ятихатки на Запоріжжі. Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відповідні кадри роботи зі звільнення селища.