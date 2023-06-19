ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі: Залужний показав вражаюче відео

Українські бійці у звільненому селищі П'ятихатки. Фото: скриншот

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що Сили оборони України звільнили населений пункт П'ятихатки на Запоріжжі.

Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відповідні кадри роботи зі звільнення селища.

Читайте також:

Звільнення П'ятихаток на Запоріжжі

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам!" — підписав відео Залужний.

Нагадаємо, що учора, 18 червня, про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

Сьогодні звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Пізніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснив важливість звільнення П'ятихаток. Звільнення села відкриває пряму дорогу на одне з ключових міст Запорізької області, Василівку. Крім того, взяття П’ятихаток під контроль є свідченням успішного вклинювання Сил оборони в російську оборону.