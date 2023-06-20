Онлайн карты боевых действий в Украине на 20 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 20 июня
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июня.
DeepState
По состоянию на 20 июня новой информации по онлайн-картам DeepState нет. Мы обязательно добавим обновление о главных событиях фронта, как только оно появится.
Пока напомним текущую ситуацию на передовой по DeepState:
- На Сватовском отрезке без изменений. Продолжаются тяжелые бои за "промку" в Белогоровке (Л).
- Также продолжаются бои на восток и северо-восток от Клищиевки на Бахмутском отрезке — Силы Обороны имеют успех.
- На Авдеевском — враг пробовал улучшить свое тактическое положение на севере и под Марьинкой, успеха не имел. Произошел стрелковый бой у Первомайского.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 24 боевых действия с российскими войсками вблизи Новоселовского Луганской области, Спорного, Орехово-Василовки, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска одержали победы в Купянском районе и продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Так, они продвинулись к северной части Ольшаны.
Генштаб ВСУ также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского, Ямполевки, Торского, к западу от Дибровы, Григорьевки и Спорного.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска ведут активные наступательные действия на линии Купянск-Лиман, пытаясь вернуть инициативу.
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута. По российским источникам, ВСУ продвинулись вблизи Краснополевки и совершили дополнительные атаки вблизи Берховки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки и Озаряновки.
Российские и украинские войска совершили ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов. Так, украинские и российские войска продвинулись вблизи Победы — ВСУ продвигались к юго-востоку от Победы, россияне — к югу от поселка.
Напомним, что 19 июня стало известно, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Пятихатки в Запорожье. Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал соответствующие кадры работы с освобождения поселка.