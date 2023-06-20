Онлайн карты боевых действий в Украине на 20 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июня.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 20 июня новой информации по онлайн-картам DeepState нет. Мы обязательно добавим обновление о главных событиях фронта, как только оно появится.

Пока напомним текущую ситуацию на передовой по DeepState:

На Сватовском отрезке без изменений. Продолжаются тяжелые бои за "промку" в Белогоровке (Л).

Также продолжаются бои на восток и северо-восток от Клищиевки на Бахмутском отрезке — Силы Обороны имеют успех.

На Авдеевском — враг пробовал улучшить свое тактическое положение на севере и под Марьинкой, успеха не имел. Произошел стрелковый бой у Первомайского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 24 боевых действия с российскими войсками вблизи Новоселовского Луганской области, Спорного, Орехово-Василовки, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска одержали победы в Купянском районе и продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Так, они продвинулись к северной части Ольшаны.

Генштаб ВСУ также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского, Ямполевки, Торского, к западу от Дибровы, Григорьевки и Спорного.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска ведут активные наступательные действия на линии Купянск-Лиман, пытаясь вернуть инициативу.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута. По российским источникам, ВСУ продвинулись вблизи Краснополевки и совершили дополнительные атаки вблизи Берховки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки и Озаряновки.

Российские и украинские войска совершили ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов. Так, украинские и российские войска продвинулись вблизи Победы — ВСУ продвигались к юго-востоку от Победы, россияне — к югу от поселка.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Напомним, что 19 июня стало известно, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Пятихатки в Запорожье. Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал соответствующие кадры работы с освобождения поселка.