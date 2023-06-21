Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 21 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: DeepState

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали:

Стельмахівка,

Невське,

Білогорівка Луганської області

Торське,

Серебрянка,

Верхньокам’янське,

Спірне,

Роздолівка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Богданівка,

Калинівка,

Часів Яр,

Іванівське,

Озарянівка,

Біла Гора,

Костянтинівка,

Дружба,

Північне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв з артилерії:

Красногорівку,

Георгіївку,

Мар’їнку,

Побєду Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах:

Сторожевого,

Пречистівки,

Золотої Ниви,

Благодатного,

Макарівки Донецької області,

міста Запоріжжя.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що 20 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

20 червня російські війська продовжили дещо посилений темп наземних ударів поблизу Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Кремінної:

в районі Ямполівки (17 км на захід),

Торського (15 км на захід),

західної Діброви (7 м на південний захід),

А на південь від Кремінної поблизу Григорівки (10 км на південь) та Спірне (25 км на південь).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

20 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Внаслідок чергового ворожого обстрілу Вовчанська травмовано мирну мешканку.