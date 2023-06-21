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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 21 червня

21 червня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 21 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: DeepState

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали:

  • Стельмахівка,
  • Невське,
  • Білогорівка Луганської області
  • Торське,
  • Серебрянка,
  • Верхньокам’янське,
  • Спірне,
  • Роздолівка Донецької області.
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали:

  • Васюківка,
  • Оріхово-Василівка,
  • Богданівка,
  • Калинівка,
  • Часів Яр,
  • Іванівське,
  • Озарянівка,
  • Біла Гора,
  • Костянтинівка,
  • Дружба,
  • Північне Донецької області.
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв з артилерії:

  • Красногорівку,
  • Георгіївку,
  • Мар’їнку,
  • Побєду Донецької області.
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах:

  • Сторожевого,
  • Пречистівки,
  • Золотої Ниви,
  • Благодатного,
  • Макарівки Донецької області,
  • міста Запоріжжя.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що 20 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

20 червня російські війська продовжили дещо посилений темп наземних ударів поблизу Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Кремінної:

  • в районі Ямполівки (17 км на захід),
  • Торського (15 км на захід),
  • західної Діброви (7 м на південний захід),

А на південь від Кремінної поблизу Григорівки (10 км на південь) та Спірне (25 км на південь).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

20 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Внаслідок чергового ворожого обстрілу Вовчанська травмовано мирну мешканку.

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