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РФ замінувала Запорізьку АЕС, —Буданов

20 червня 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
РФ замінувала Запорізьку АЕС, —Буданов
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".

Про це заявив Кирило Буданов під час телемарафону.

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"На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу — певна. Тому що перш за все ЗАЕС знаходиться під контролем окупантів і правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолжувачів, які працюють га ЗАЕС. Це перше. А друге найстрашніше те, що за весь цей час Запорізька АЕС була додатково замінована", — зазначив Буданов.

Під загрозою охолоджувач

"І що найстрашніше був замінований саме охоложувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то велика ймовірність того, що будуть значні проблеми", — заявив очільник ГУР МО України.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавно росіяни підірвали Каховську ГЕС, затопивши десятки населених пунктів та залишивши тисячі людей без домівок. За словами Володимира Зеленського, наступною ціллю для РФ може бути Запорізка АЕС. Як зазначив український Президент, росіян не цікавить безпека України і наслідки тієї чи іншої катастрофи. 

Додамо, російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин". 

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