Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 21 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июня: DeepState

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная - Ямполевка. Артиллерийские обстрелы подверглись:

Стельмаховка,

Невское,

Белогоровка Луганской области

Торское,

Серебрянка,

Верхнекаменное,

Спорное,

Раздолевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Богдановка,

Калиновка,

Часов Яр,

Ивановское,

Озаряновка,

Белая Гора,

Константиновка,

Дружба,

Северное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии:

Красногоровка,

Георгиевка,

Марьинку,

Победа Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июня: Liveuamap

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах:

Сторожевого,

Пречистовки,

Золотой Нивы,

Благодатного,

Макаровки Донецкой области,

города Запорожья.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что 20 июня украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

20 июня российские войска продолжили несколько усиленный темп наземных ударов вблизи Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Кременной:

в районе Ямполевки (17 км к западу),

Торского (15 км к западу),

западной Дибровы (7 м юго-западнее),

А к югу от Кременной близ Григоровки (10 км к югу) и Спорного (25 км к югу).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

20 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, за прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области. В результате очередного вражеского обстрела Волчанская травмирована мирная жительница.