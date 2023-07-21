Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 21 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 21 липня.
DeepState
На Сватівському напрямку наступальні дії ворога тривають відразу в кількох районах:
- південь Масютівки,
- Новоселівське,
- Джерельне,
- Райгородка,
- Кармазинівка,
- Серебрянське лісництво.
На Бахмутському напрямку тривають бої північніше та західніше Кліщіївки.
На Авдіївському напрямку в районі Первомайського тривають важкі бої.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:
- Богданівки на Бахмутському напрямку;
- Невельського, Мар'їнки та Красногорівки на Мар'їнському напрямку.
На Запорізькому напрямку ЗСУ мають успіх на відтинках Мала Токмачка — Вербове, Новоданилівка — Роботине.
Також на цьому ж напрямку ЗСУ провели бойове зіткнення на північ від Приютного.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти продовжують атакувати на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Російські сили просунулися через шосе N26 Куп’янськ — Сватове на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).
Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська).
ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмута та мають успіхи. Так, українські війська просунулися в лісовому районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Українські військові продовжують наступальні операції на кордоні між західною Донецькою та східною Запорізькою областями та досягли прогресу. За даними російських джерел, ЗСУ наступали в напрямку Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки) і просунулися в районі Новодонецького (13 км на південний схід від Великої Новосілки).
Також ЗСУ незначно просунулися на північний схід від Роботиного (15 км на південь від Оріхова) та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова.
Нагадаємо, що українські військові наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).