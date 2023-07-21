Онлайн-карти бойових дій в Україні на 21 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 21 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку наступальні дії ворога тривають відразу в кількох районах:

південь Масютівки,

Новоселівське,

Джерельне,

Райгородка,

Кармазинівка,

Серебрянське лісництво.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої північніше та західніше Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку в районі Первомайського тривають важкі бої.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Богданівки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Невельського, Мар'їнки та Красногорівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку ЗСУ мають успіх на відтинках Мала Токмачка — Вербове, Новоданилівка — Роботине.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також на цьому ж напрямку ЗСУ провели бойове зіткнення на північ від Приютного.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти продовжують атакувати на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Російські сили просунулися через шосе N26 Куп’янськ — Сватове на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська).

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмута та мають успіхи. Так, українські війська просунулися в лісовому районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Українські військові продовжують наступальні операції на кордоні між західною Донецькою та східною Запорізькою областями та досягли прогресу. За даними російських джерел, ЗСУ наступали в напрямку Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки) і просунулися в районі Новодонецького (13 км на південний схід від Великої Новосілки).

Також ЗСУ незначно просунулися на північний схід від Роботиного (15 км на південь від Оріхова) та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українські військові наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).