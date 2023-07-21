Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 21 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении наступательные действия врага продолжаются сразу в нескольких районах:

юг Масютовки,

Новоселовское,

Родниковое,

Райгородка,

Кармазиновка,

Серебрянское лесничество.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются тяжелые бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Богдановки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Невельского, Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Запорожском направлении ВСУ имеют успех на отрезках Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также на этом же направлении ВСУ провели боевое столкновение к северу от Приютного.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск — Сватово — Кременная. Российские силы продвинулись через шоссе N26 Купянск — Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска).

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута и преуспевают. Так, украинские войска продвинулись в лесном районе Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Украинские военные продолжают наступательные операции на границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями и добились прогресса. По данным российских источников, ВСУ наступали в направлении Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки) и продвинулись в районе Новодонецкого (13 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Также ВСУ незначительно продвинулись северо-восточнее Роботиного (15 км к югу от Орехова) и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ добились успеха вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).