Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 21 июля arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 21 июля

21 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 21 июля.

Читайте также:

DeepState

На Сватовском направлении наступательные действия врага продолжаются сразу в нескольких районах:

  • юг Масютовки,
  • Новоселовское,
  • Родниковое,
  • Райгородка,
  • Кармазиновка,
  • Серебрянское лесничество.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются тяжелые бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

  • Богдановки на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Невельского, Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Запорожском направлении ВСУ имеют успех на отрезках Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также на этом же направлении ВСУ провели боевое столкновение к северу от Приютного.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск — Сватово — Кременная. Российские силы продвинулись через шоссе N26 Купянск — Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска).

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута и преуспевают. Так, украинские войска продвинулись в лесном районе Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Украинские военные продолжают наступательные операции на границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями и добились прогресса. По данным российских источников, ВСУ наступали в направлении Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки) и продвинулись в районе Новодонецкого (13 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Также ВСУ незначительно продвинулись северо-восточнее Роботиного (15 км к югу от Орехова) и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ добились успеха вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Украинский беспилотник "Сыч". Цена, задачи и эффективность

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз