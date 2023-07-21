Онлайн-карты боевых действий в Украине на 21 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 21 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 21 июля.
DeepState
На Сватовском направлении наступательные действия врага продолжаются сразу в нескольких районах:
- юг Масютовки,
- Новоселовское,
- Родниковое,
- Райгородка,
- Кармазиновка,
- Серебрянское лесничество.
На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки.
На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются тяжелые бои.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Богдановки на Бахмутском направлении;
- Невельского, Марьинки и Красногоровки на Марьинском направлении.
На Запорожском направлении ВСУ имеют успех на отрезках Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино.
Также на этом же направлении ВСУ провели боевое столкновение к северу от Приютного.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск — Сватово — Кременная. Российские силы продвинулись через шоссе N26 Купянск — Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска).
ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута и преуспевают. Так, украинские войска продвинулись в лесном районе Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Украинские военные продолжают наступательные операции на границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями и добились прогресса. По данным российских источников, ВСУ наступали в направлении Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки) и продвинулись в районе Новодонецкого (13 км юго-восточнее Великой Новоселки).
Также ВСУ незначительно продвинулись северо-восточнее Роботиного (15 км к югу от Орехова) и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова.
Напомним, что украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ добились успеха вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).