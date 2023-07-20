Три напрямки: в ISW повідомили про нові успіхи українського контрнаступу

Українські військові стріляють з РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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У Генштабі повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на північ і південь від Бахмута і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Окрім того, українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Речник Таврійського угруповання військ України, майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися більше ніж на кілометр у невстановленому районі Мелітопольського напрямку", — йдеться у звіті ISW.

Раніше у Росії заявляли, що російським військам не вистачає ротацій і підкріплень на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Це заважає окупантам відвоювати втрачені позиції.

Нагадаємо, Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту та вибивають російських окупантів. Зокрема на Донецькому, де ЗСУ просуваються вперед та закріплюються на рубежах.