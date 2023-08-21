Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 21 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку тривають бойові дії біля Синьківки та у Серебрянському лісництві. Ворог успіху не мав.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої в Кліщіївці та біля Андріївки. Сили Оборони мали частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку ворог втік з посадки західніше Старомайорського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають важкі бої біля Роботиного та в самому селі. Окупанти потроху відходять на південь.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 32 бойові зіткнення з російськими військами:

на північ до Богданівки, на північ і південь до Кліщіївки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Урожайного на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ ймовірно просунулися в районі Бахмута. Так, українські військові досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Однак російські окупанти теж мають незначні успіхи на цьому напрямку. Вони зробили незначне просування на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські та російські сили продовжували бойові дії на лінії Авдіївка — Донецьк. У Генштабі заявили, що українські сили продовжують оборону від російських сил поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

За даними Генштабу, ЗСУ вели наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (східний кордон Донецької області та східна Запорізька область) напрямках.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що одеські бійці 28 ОМБр, які боронять нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжують нищити техніку окупантів. Вони опублікували відео знищення ворожого танка у лісостепах неподалік Бахмута.