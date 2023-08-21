Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 21 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 21 серпня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 серпня.
DeepState
На Сватівському напрямку тривають бойові дії біля Синьківки та у Серебрянському лісництві. Ворог успіху не мав.
На Бахмутському напрямку тривають бої в Кліщіївці та біля Андріївки. Сили Оборони мали частковий успіх.
На Бердянському напрямку ворог втік з посадки західніше Старомайорського.
На Запорізькому напрямку тривають важкі бої біля Роботиного та в самому селі. Окупанти потроху відходять на південь.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 32 бойові зіткнення з російськими військами:
- на північ до Богданівки, на північ і південь до Кліщіївки на Бахмутському напрямку,
- Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
- Урожайного на Бердянському напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ ймовірно просунулися в районі Бахмута. Так, українські військові досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Однак російські окупанти теж мають незначні успіхи на цьому напрямку. Вони зробили незначне просування на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута).
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).
Українські та російські сили продовжували бойові дії на лінії Авдіївка — Донецьк. У Генштабі заявили, що українські сили продовжують оборону від російських сил поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
За даними Генштабу, ЗСУ вели наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (східний кордон Донецької області та східна Запорізька область) напрямках.
Нагадаємо, що одеські бійці 28 ОМБр, які боронять нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжують нищити техніку окупантів. Вони опублікували відео знищення ворожого танка у лісостепах неподалік Бахмута.