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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 21 августа

21 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 21 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки и в Серебрянском лесничестве. Враг успеха не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Силы Обороны имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении враг сбежал с посадки западнее Старомайорского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои у Роботиного и в самом селе. Оккупанты понемногу отходят на юг.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками:

  • на север к Богдановке, на север и юг к Клещеевке на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки на Марьинском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Урожайный на Бердянском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ предположительно продвинулись в районе Бахмута. Так, украинские военные достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Однако российские оккупанты тоже имеют незначительные успехи в этом направлении. Они совершили незначительное продвижение к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северу от Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), к северу и югу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе заявили, что украинские силы продолжают оборону от российских сил вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

По данным Генштаба, ВСУ вели наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (восточная граница Донецкой области и восточная Запорожская область) направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка в лесостепях недалеко от Бахмута.

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