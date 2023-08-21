Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 21 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 21 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 августа.
DeepState
На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки и в Серебрянском лесничестве. Враг успеха не имел.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Силы Обороны имели частичный успех.
На Бердянском направлении враг сбежал с посадки западнее Старомайорского.
В Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои у Роботиного и в самом селе. Оккупанты понемногу отходят на юг.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками:
- на север к Богдановке, на север и юг к Клещеевке на Бахмутском направлении,
- Марьинки на Марьинском направлении,
- Урожайный на Бердянском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ предположительно продвинулись в районе Бахмута. Так, украинские военные достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Однако российские оккупанты тоже имеют незначительные успехи в этом направлении. Они совершили незначительное продвижение к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северу от Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), к северу и югу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе заявили, что украинские силы продолжают оборону от российских сил вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).
ВСУ продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).
По данным Генштаба, ВСУ вели наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (восточная граница Донецкой области и восточная Запорожская область) направлениях.
Напомним, что одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка в лесостепях недалеко от Бахмута.