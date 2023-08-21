Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 21 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки и в Серебрянском лесничестве. Враг успеха не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Силы Обороны имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении враг сбежал с посадки западнее Старомайорского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои у Роботиного и в самом селе. Оккупанты понемногу отходят на юг.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками:

на север к Богдановке, на север и юг к Клещеевке на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Урожайный на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ предположительно продвинулись в районе Бахмута. Так, украинские военные достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Однако российские оккупанты тоже имеют незначительные успехи в этом направлении. Они совершили незначительное продвижение к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северу от Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), к северу и югу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские и российские силы продолжали боевые действия на линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе заявили, что украинские силы продолжают оборону от российских сил вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

По данным Генштаба, ВСУ вели наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (восточная граница Донецкой области и восточная Запорожская область) направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка в лесостепях недалеко от Бахмута.