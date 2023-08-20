Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 20 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:

Кучерівка,

Петропавлівка,

Кислівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Новокалинове,

Авдіївка,

Сєверне,

Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися вперед. Російський мілблогер заявив, що російські війська просуваються зі швидкістю від одного до 1,5 км на добу в напрямку Оскіл (57 км на північний схід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк і останнім часом досягли обмеженого прогресу. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського (безпосередньо на захід від міста Донецьк).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північ від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останній тиждень українські військові продовжили контрнаступ на півдні. Їм вдалося просунутися вперед.

У розвідці Британії повідомили, що на півночі російські окупанти продовжували пробні атаки в районі Куп'янська, однак вони не досягли успіхів.

Також ми писали, що аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.